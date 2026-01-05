Sjuksköterska välkomnas till hematologens öppenvård!
2026-01-05
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vår verksamhet
Sektionen för hematologi och koagulation är en högspecialiserad verksamhet som utreder och behandlar patienter med blodcancer och andra blodsjukdomar.
För många av dessa patienter är cellterapi såsom blod-/benmärgstransplantationer ett led i behandlingen. Vi har ett samlat ansvar för hematologin inom Stor-Göteborg och ett regionalt uppdrag inom Västra Götaland med Norra Halland.
Sektionens cellterapiverksamhet är ackrediterad enligt JACIE standard vilket är ett krav för skörd och transplantation av humana stamceller. Verksamheten deltar aktivt i både nationella och internationella utvecklingsarbeten och kompetensutbyte.
Vi kan erbjuda dig en spännande och utvecklande verksamhet där du får en kontinuerlig vidareutveckling och utbildning i din roll som sjuksköterska. Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team där man på ett prestigelöst sätt hjälper varandra, lär varandra och lyfter varandra. Vi söker en arbetskamrat till vår öppenvårdsmottagning för att en av våra kollegor kommer att flytta nu i vår. Det här jobbet är för dig som gillar att hantera läkemedel, infusioner och provtagningar.
Hos oss får du möjlighet att följa patienter från utredning till behandling, transplantation, eftervård och uppföljning.
Din tjänstgöring är dagtid måndag till fredag.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet.
Du är trygg och stabil i dig själv och kan anpassa dig efter situationen och prioritera mellan olika arbetsuppgifter. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel, vara van vid att ta egna initiativ och organisera samt planera ditt arbete självständigt.
Det är meriterande om du arbetat med hematologi/onkologi. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under anställningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
