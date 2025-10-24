Sjuksköterska välkomnas till GeBlod Trollhättan/Uddevalla!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.Publiceringsdatum2025-10-24Beskrivning av verksamheten
GeBlod Trollhättan/Uddevalla är en del av Transfusionsmedicin NÄL/Uddevalla som har cirka 23 medarbetare.
Hos oss arbetar vi med alla delar inom transfusionsmedicin: blodgivning, komponentframställning och blodgruppering.
Vad erbjuder vi dig?
Som sjuksköterska hos oss på Transfusionsmedicin arbetar du i blodgivningsverksamheten, GeBlod som finns både på NÄL i Trollhättan och på Uddevalla sjukhus.
Verksamheten riktar sig mot allmänheten och dess vilja att på frivillig basis göra en viktig samhällsinsats genom att ge blod. God service och ett gott bemötande av våra givare står därför ständigt i fokus.
Vår verksamhet präglas av hög kvalitetssäkring och vi ställs ständigt inför nya utmaningar och krav från myndigheter.
Arbetsbeskrivning
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utföra blodgivning, provtagning och aferesgivning på blodgivare och att bedöma och ta ställning till blodgivarens hälsodeklaration utifrån enskilda samtal. Du svarar på medicinska frågor, handlägger provsvar och dokumenterar i enhetens datasystem, ProSang. Du är även delaktig i arbetet med att kontakta och boka blodgivare. Det finns även möjlighet att medverka vid event och aktiviteter för rekrytering av blodgivare.
Vem söker vi?
Du som söker är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från tidigare arbete på Transfusionsmedicin.
Du behöver vara kvalitetsmedveten, noggrann och trivas med ett arbete som innebär tempoväxlingar. Du inger förtroende och ser på andra människor med intresse och välvilja. Du är en teamarbetare som gillar att samarbeta med andra yrkeskategorier.
Hos oss är det viktigt att du som medarbetare känner dig delaktig, tar initiativ och engagerar dig för att vara med och tillsammans utveckla verksamheten.
Vårt arbete kräver att du ska kunna utrycka dig väl på svenska i tal och i skrift.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
