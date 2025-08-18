Sjuksköterska välkomnas till avdelning 367, Beroende!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Som sjuksköterska i verksamhet Beroende kommer du ha ett spännande uppdrag där du möter patienter med beroende med eller utan samtidig psykiatrisk problematik.
Det gör att din dag aldrig kommer vara den andra lik! På vår slutenvårdsavdelning 367 jobbar vi i tvärprofessionellt team där just du som sjuksköterska kommer vara den arbetsledande funktionen. Patienterna kommer till oss med substansbrukssyndrom samt med eller utan psykiatrisk samsjuklighet.
Vi bedriver heldygnsvård och våra patienter är 18 år och uppåt. Som sjuksköterska kommer du att träffa patienter med olika bakgrund, problematik och behov.
Beroendekliniken utökar med tillnyktringsuppdrag - fler får trygg vård vid akut alkoholpåverkan
Beroendekliniken tar ett viktigt steg för att stärka vården för personer med beroendeproblematik. Nu utökas klinikens uppdrag med en tillnyktringsenhet som ska ge säker och professionell vård för patienter som behöver tillnyktra under medicinsk övervakning.
Tillnyktringsuppdraget innebär att personer som är akut påverkade av alkohol eller andra substanser kan få vård och tillsyn i en specialiserad miljö.
Vad erbjuder vi?
Avdelning 367 är den enda i sitt slag, då vi i nuläget är den enda akutavdelning inom beroendekliniken. Det innebär att du kommer möta vår patientgrupp i deras mest akuta läge, och kommer därför också snabbt kunna se en skillnad. Du kommer få vara med om allt från abstinensbehandling, behandling av psykiatriska tillstånd till somatiska insatser. Så om du är en sjuksköterska som vill arbeta patientnära, ha tid för samtal med dina patienter då är Beroende avdelning 367 något för dig!
Vi erbjuder en gedigen individuell anpassad introduktion och bredvidgång utifrån ditt behov. Vi kommer under din introduktionstid ha kontinuerliga uppföljningssamtal då inget är viktigare än att du kan känna dig trygg i ditt arbete. Introduktionen anpassar vi efter vad du kan sedan innan. Som sjuksköterska kommer du att erbjudas interna utbildningar inom beroendevård och vår populära utbildning "basutbildning inom beroendekunskap för sjuksköterskor" . Då du som sjuksköterska kommer få leda i de akuta situationer som förekommer så får du regelbunden träning i självskydd samt både praktisk och teoretisk utbildning i detta.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss på avdelning 367 är du vår mest centrala del i det dagliga avdelningsarbetet! Du kommer vara med och göra psykiatriska bedömningar, identifiera din patients behov av insatser och upprätta en vårdplan som ni arbetar efter. Tillsammans sätter ni upp mål och delmål som ni följer upp. I jobbet ingår även medicinering och annan somatisk vård. Du har omvårdnadsansvar och är den som leder arbetet i teamet. Vi har ett tätt och kontinuerligt samarbete med öppenvård, socialtjänst och kommun.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi tror att du är en positiv och engagerad medarbetare som har ett stort intresse att arbeta med beroendevård och har erfarenhet av psykiatri eller har någon annan vårderfarenhet. Du gillar att tempot under arbetsdagen snabbt kan skifta från lugnare till högt. Och du delar vår uppfattning; genom att vara driven, engagerad och ha en nyfikenhet så kommer vårt team att fortsätta att utvecklas tillsammans.
Du kan hålla dig lugn i känslomässigt påfrestande situationer.
Du har lätt för att samarbeta, har en hög flexibilitet, mod att närma dig människor och samtidigt förmåga att observera dina personliga gränser.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
