Sjuksköterska välkomnas till Ätstörningsenheten, Kungälv
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Kungälv Visa alla sjuksköterskejobb i Kungälv
2026-07-13
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Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus –
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Är du intresserad av att arbeta i ett psykiatriskt specialistteam och därigenom få möjlighet till fördjupning och kompetensutveckling inom diagnosområdet?
Västra Götalandsregionen har beslutat om förstärkning av ätstörningsvården i regionen. I beslutet ingår en satsning på dagvårdsplatser för barn under 18 år.
Vill du vara med och utveckla en verksamhet och få möjlighet att tillsammans med teamet påverka och utforma dina arbetsuppgifter?
Då kan detta vara en tjänst för dig!Publiceringsdatum2026-07-13Beskrivning
Verksamhetsområde Psykiatri inom Sjukhusen i väster ansvarar för psykiatrisk specialistvård för barn och unga och vuxna i kommunerna Kungälv, Kärra-Rödbo, Stenungsund, Tjörn och Ale. I verksamheten finns vuxenpsykiatriska och barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningar, två vårdavdelningar för vuxna, akutmottagning, mobila team och specialiserade enheter för LARO, DBT och Ätstörning.
Enheten
Ätstörningsenheten är en specialistenhet som har sina lokaler på Kungälvs sjukhus, ca 20 minuters bussresa ifrån Göteborg. Enheten består av ett välfungerande team med läkare, sjuksköterska, skötare, arbetsterapeut, dietist samt fysioterapeut. Verksamhetsutbudet utgörs idag i huvudsak av dagvård för vuxna, med individuella insatser för vuxna, barn och unga.
Enheten får nu förstärkta resurser för att kunna erbjuda dagvård för barn, vilket medför behov av förstärkning av ytterligare personal.
Vi kommer under hösten att arbeta med utformningen av vår nya familjedagvård, där team, läkare och enhetschef tillsammans med övriga aktörer kommer att se över behandlingsutbud, lokaler och arbetssätt. Vi hoppas att våra nya medarbetare snart är på plats, så att alla kan delta i det spännande utvecklingsarbetet och få möjlighet att påverka framtida arbetsuppgifter.Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på ätstörningsenheten kommer du att ha mycket varierande arbetsuppgifter. En viktig del av behandlingen är den somatiska uppföljningen av patienterna, där du tillsammans med läkare och sjuksköterskekollega har huvudansvaret. Exempel på arbetsuppgifter utöver detta är psykoedukation, stödsamtal, familjesamtal, samverkan och måltidsstöd. Arbetsuppgifterna utförs både självständigt och i samarbete med kollegor.
Utvecklingsmöjligheterna för dig som sjuksköterska i vår verksamhet är stora. Vi ser positivt på kompetensutveckling i form av handledning och utbildning inom området. Vi erbjuder individanpassad introduktion, där upplägget görs i samråd med dig.
Tillgång finns till både team- och yrkeshandledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet och intresse för målgruppen är av stor vikt.
Du kommer ingå i en personalgrupp med gott klimat, hög kompetens och väl upparbetade grundstrukturer att bygga vidare på. Vi arbetar i hög utsträckning i team, därför lägger vi stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Det är bra att känna sig trygg i sin yrkesroll, men samtidigt vara nyfiken på andras perspektiv. Förmåga att växla mellan självständigt arbete och insatser tillsammans med andra är en tillgång i detta arbete.Övrig information
Vi begär utdrag ur belastningsregistret på alla som erbjuds anställning inom verksamhet Psykiatri.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lasarettsgatan 1 (visa karta
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442 41 KUNGÄLV Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Ätstörningsenheten, Kungälvs sjukhus Kontakt
Anders Karlsson, Vårdförbundet anders.m.karlsson@vgregion.se 0767-208429 Jobbnummer
10001190