Sjuksköterska? Välkommen till oss på Psykiatrisk akutmottagning!
2025-12-12
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-12-12
Psykiatriska akutmottagningen betjänar den samlade vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Vi är placerade på Östra sjukhuset. Patientgruppen som är över 18 år, har akuta psykiatriska besvär och är i behov av omedelbart ställningstagande för ett adekvat omhändertagande, antingen i form av psykiatrisk heldygnsvård, psykiatrisk öppenvård eller uppföljning via vårdcentral. I akutens uppdrag ingår även Konsultläkarfunktionen, Självskyddsenheten samt Psykiatriambulansen. Arbetsgruppen består av 46 medarbetare.Dina arbetsuppgifter
Samtliga sjuksköterskor hos oss har en central roll med stort ansvar. I denna tjänst ingår det även att vara arbetsledare för både sjuksköterskor och skötare. Du samarbetar nära med primärjourer och bakjourer. Din arbetsdag bjuder på många kontaktytor - du har löpande dialog med ambulanspersonal, andra akutmottagningar, socialtjänst, polis, NTE och mottagande vårdavdelningar. I uppdraget ingår också viss telefonrådgivning till 1177.
En viktig del av ditt ansvar är att bedöma, prioritera och omprioritera patienter inför läkarbedömning - alltid med fokus på att skapa ett jämnt och säkert patientflöde.
Arbetet är omväxlande och tempot kan växla snabbt - det kräver flexibilitet, god samarbetsförmåga och trygghet i att kunna delegera och fatta snabba beslut. Du är med och bygger ett positivt arbetsklimat, där samverkan och teamarbete är i fokus.
Att handleda studenter, aktivt delta i förbättringsarbeten och på sikt introducera nya medarbetare och ta dig an mer kvalificerade arbetsuppgifter är en viktig och självklar del i din yrkesutveckling. Verksamhetsområdet erbjuder mycket goda villkor för fortbildning och vidareutbildning i din yrkesroll. Arbetet kräver att du är trygg i din arbetsledande funktion och kan delegera arbetsuppgifter. Du kan klara av komplexa bedömningar i svåra situationer och vet när och var du tar hjälp av andra instanser. Vi kommer att säkerställa att du får en längre tids bredvidgång samt internutbildning i arbetsledning.
Om dig
Är du legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse för akutpsykiatri? Då kan det här vara rollen för dig!
Vi söker dig som trivs i en dynamisk miljö där du både får arbeta självständigt och som en viktig del av ett sammansvetsat team. Du är trygg i din yrkesroll, har god klinisk blick och kan fatta beslut även under pressade förhållanden.
Har du erfarenhet av akutsjukvård eller är specialistsjuksköterska i psykiatri? Det ser vi som en stor tillgång - men det viktigaste är ditt engagemang, din nyfikenhet och viljan att bidra till en trygg och säker vård för våra patienter.
Välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av läkare/sjuksköterska med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det Kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7134". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrisk akutmottagning Östra Kontakt
Tf Vårdenhetschef Simon Lindguss 070-0823909 Jobbnummer
9640537