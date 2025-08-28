Sjuksköterska ute på Evenemang i Stockholm
2025-08-28
Vem är du?
Vi söker dig/ sjuksköterskor som är trygg i din roll med minst 1 akutsjukvårdserfarenhet och vill komma ut och arbeta med evenemang av olika uppdrag, som fotboll- ishockeymatcher, hästsporter, motortävlingar, festivaler, konserter och filminspelningar runt omkring i Sverige.
För att trivas hos oss behöver du i dina medicinska beslut ha ett gott omdöme.
Arbetet ställer höga krav på din förmåga att kunna arbeta i team men även som självständigt med god flexibilitet och positivet.
Vilka är vi ?
Vår ambition på Lifelink är att ge en hög servicenivå och ett gott bemötande gentemot kollegor, kunder och patienter i en mycket omväxlande arbetsmiljö.
Tjänsten omfattar timanställning med god möjlighet att arbeta när det passar just dig.
Urval och intervjuer sker löpande.
Kvalifikationer/krav
Legitimerad sjuksköterska
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av akutsjukvård eller motsvarande.
B-körkort manuellt krävs.
Var: Stockholm, Syd
När: Omgående
Varmt välkommen att söka tjänsten hos oss!
Med vänliga hälsningar,
Lifelink Group
Mer information hittar du på vår hemsida https://www.lifelinkgroup.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lifelink Group Nordic AB
(org.nr 556866-8841), https://www.lifelinkgroup.se/ Arbetsplats
Lifelink Group AB Kontakt
Rekryterare
Ellen Hallström Andersson jobba@livtjanst.se 0703628638 Jobbnummer
9481422