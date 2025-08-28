Sjuksköterska ute på Evenemang i Stockholm

Lifelink Group Nordic AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-08-28


Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lifelink Group Nordic AB i Stockholm, Haninge, Göteborg eller i hela Sverige

Vem är du?

Vi söker dig/ sjuksköterskor som är trygg i din roll med minst 1 akutsjukvårdserfarenhet och vill komma ut och arbeta med evenemang av olika uppdrag, som fotboll- ishockeymatcher, hästsporter, motortävlingar, festivaler, konserter och filminspelningar runt omkring i Sverige.

För att trivas hos oss behöver du i dina medicinska beslut ha ett gott omdöme.
Arbetet ställer höga krav på din förmåga att kunna arbeta i team men även som självständigt med god flexibilitet och positivet.

Vilka är vi ?
Vår ambition på Lifelink är att ge en hög servicenivå och ett gott bemötande gentemot kollegor, kunder och patienter i en mycket omväxlande arbetsmiljö.

Tjänsten omfattar timanställning med god möjlighet att arbeta när det passar just dig.
Urval och intervjuer sker löpande.

Kvalifikationer/krav
Legitimerad sjuksköterska
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av akutsjukvård eller motsvarande.
B-körkort manuellt krävs.

Var: Stockholm, Syd
När: Omgående

Varmt välkommen att söka tjänsten hos oss!
Med vänliga hälsningar,
Lifelink Group

Mer information hittar du på vår hemsida https://www.lifelinkgroup.se/

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lifelink Group Nordic AB (org.nr 556866-8841), https://www.lifelinkgroup.se/

Arbetsplats
Lifelink Group AB

Kontakt
Rekryterare
Ellen Hallström Andersson
jobba@livtjanst.se
0703628638

Jobbnummer
9481422

Prenumerera på jobb från Lifelink Group Nordic AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lifelink Group Nordic AB: