Sjuksköterska Uppvakningsavdelningen Höglandssjukhuset Eksjö
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Eksjö Visa alla sjuksköterskejobb i Eksjö
Anestesienheten, Operations- och intensivvården, Höglandssjukhuset
Letar du efter nästa arbetsplats där du kan få utvecklas både i din profession och som person?
Rollen som sjuksköterska
Vi söker till uppvakningsavdelningen dig som är legitimerad sjuksköterska gärna med relevant specialistutbildning eller med erfarenhet av kirurgisk eller ortopedisk vård.
Tjänsten är tillsvidare på heltid, med arbetstid förlagd till dag- kväll och helg.
I dina arbetsuppgifter ingår postoperativ vård efter genomförda operationer. Du får ett självständigt arbete med stort inflytande och hög delaktighet i teamet runt patienten. Arbetet innebär koordinering och planering för att ett optimalt omhändertagande och bemötande där den postoperativa tiden blir så bra som möjligt. Övriga arbetsuppgifter som kan förekomma är konsulterremisser, stickhjälp till övriga kliniker samt ingå i bemanning Dagkirurgienheten vid behov.
Din blivande arbetsplats
Nu har du chansen att bli en del av vår arbetsplats som präglas av god arbetsmiljö med fin stämning, höga ambitioner och ständigt fokus på värdegrund och gott bemötande.
En möjlighet att vara en del av teamet på vår specialistavdelning där pre- per- och postoperativ vård bedrivs. En arbetsplats med ett engagerande arbete och daglig utveckling. Du arbetar nära patienten utifrån ett empatiskt helhetstänk i samarbete med övriga enheter på kliniken och ingår även i ett nära samarbete med andra kliniker. Det är viktigt att du, precis som vi, är engagerad i ditt yrke och vill vara med att bidra och behålla vår goda vårdkvalitet. Kliniken satsar på utveckling och utbildning genom dagligt lärande och kompetensutveckling. Med en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö skapar vi en attraktiv arbetsplats för dig som arbetar här. Möjlighet till finansierad specialistutbildning finns att söka.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Som person har du lätt för att samarbeta och kan anpassa dig till ändrade omständigheter. Det är ett varierande arbete med höga krav på flexibilitet och initiativförmåga. Gott bemötande krävs och att kunna vara lugn och tillmötesgående på ett sätt som är anpassat till situationen. Du ska ha förmåga att själv planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare i Region Jönköpings län gör du skillnad för många - på riktigt. Oavsett yrke har vi alla samma uppdrag - att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. I en stor organisation finns också stora möjligheter där vi samarbetar över gränserna och lär av varandra. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet.
Genom gott samarbete med våra patienter, anhöriga, studerande, interna och externa samarbetspartners skapar vi en god och säker vård med hög kvalitet, samt bidrar till en god arbetsmiljö.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Helén Karlsson, tfn:010-24 31032 eller vårdenhetschef Julia Sällberg 010-2431034
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 2025-12-23. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
Följ gärna vårt Instagramkonto, anopiva_eksjo. Där kan du se några av dina framtida kollegor och lära dig mer om vårt spännande arbete!
Operations- och intensivvårdskliniken är en av Höglandssjukhusets största kliniker med cirka 220 medarbetare inom intensivvård, anestesi, operationssjukvård, postoperativ vård, sterilteknik och vårdadministration. Vår ambition är att vara en klinik i framkant och ett föredöme när det gäller kvalitet och arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt med områden som arbetsmiljö, patientsäkerhet och hållbart yrkesliv.
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K1309/25".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
Husargatan 4 (visa karta
)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9659682