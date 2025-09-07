Sjuksköterska/ Undersköterska till Hudcenter Eslöv

Bestderm Halland AB / Undersköterskejobb / Eslöv
2025-09-07


Hudmottagning Hudcenter Eslöv ingår i vårdvalet och är ansluten till Region Skåne.
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska/ undersköterska med erfarenhet av arbete inom mottagningsarbete. Har du dessutom erfarenhet från arbete på en hudmottagning är detta meriterande.
Arbetet på mottagningen bedrivs dagtid, måndag till fredag.

Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär sedvanligt mottagningsarbete i nära samarbete med våra specialistläkare inom dermatologi.
I arbetsuppgifterna ingår assistering vid läkarbesök, telefonrådgivning, patientbokning.
Vi förutsätter att du är serviceinriktad och har ett gott bemötande gentemot patienter. Du har en hög arbetskapacitet, är flexibel och har god samarbetsförmåga. Som person är du ansvarstagande, säker och trygg i din roll, positiv i ditt förhållningssätt och bidrar till ett bra klimat i arbetsgruppen. Du bör ha ett intresse att arbeta digitalt och våga testa nya arbetssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemanings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: nader.kashfi@hud-center.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bestderm Halland AB (org.nr 559175-8676)
Vasagatan 3B (visa karta)
241 38  ESLÖV

Arbetsplats
Hudcenter Eslöv

Jobbnummer
9496040

