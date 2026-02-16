Sjuksköterska Tranebergs Vob, dagtjänst, vikariat
2026-02-16
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Traneberg är ett vård och omsorgsboende med 44 platser för personer med demensdiagnos.
Vi har tre sjuksköterskor som ansvarar för varsin avdelning. Arbetet är förlagt under dagtid, måndag till fredag. Under röda dagar, kvällar och helg, sjukvårdsinsatserna på boendet utförs av sjuksköterske- jourverksamhet.
Vår verksamhet bygger på helhetstänkande, öppenhet, respektfullt bemötande och ansvar. Den äldres integritet och beslutanderätt är självklara förutsättningar för vårt arbete för att den äldre ska känna sig delaktig i sin vardag och i sin vård och omsorg. Vi lägger stor vikt på bra mottagande av den äldre och dennes närstående i olika möten. Vi arbetar i multiprofessionella team och tar del av den äldres levnadsberättelse för att skapa trygghet, meningsfullhet och känsla av sammanhang. Vi strävar efter goda relationer med närstående och ser dem som en värdefull resurs i vårt arbete och lägger därmed mycket vikt på ett gott bemötande av den äldre och dennes närstående.
Vi erbjuder
Din roll
Som sjuksköterska ansvarar du för hälso- och sjukvård för boende och samarbetar med de olika professioner som finns på enheten. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska har du en arbetsledarroll. Du ansvarar för 15 boende. Arbetsuppgifterna är sedvanliga för en sjuksköterska på ett vård- och omsorgsboende för personer med kognitiv svikt. Dokumentationen sker i Stockholms stadsdokumentationsprogram Vodok och det är ett krav att du har en god vana i systemet.
Din kompetens och erfarenhet
Du är legitimerad sjuksköterska samt har erfarenhet från äldreomsorg för personer med kognitiv svikt. Du är van att dokumentera i Vodok. Du har goda kunskaper i dokumentation och vana ifrån arbete med nationella kvalitetsregister såsom Senior Alert, BPSD och Palliativa registret.
Det är meriterande om du har specialistutbildning i vård av äldre eller är Silviasjuksköterska samt om du har arbetat i den digitala rondsystemet Collabodoc och det digitala signeringssystem Appva.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk ID-handling samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
