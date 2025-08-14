Sjuksköterska Tobakspreventiva mottagningen/ Lungmottagningen, USÖ
2025-08-14
Vi söker en effektiv, kompetent och ansvarstagande sjuksköterska. Vi vill också ha en person som fungerar bra i arbetslaget, är social och har ett bra samarbete med övriga medarbetare. Du ska även fungera självständigt, vara positiv till utmaningar, utveckling och förbättringsarbete. Region Örebro län har sedan 1996 en Tobakspreventiv mottagning som är knuten till Hjärt-Lung- och Fysiologiska kliniken, USÖ och Lungmottagningen. Tobakspreventiva mottagningen har som uppgift att driva länsövergripande klinisk tobaks- och nikotinavvänjning och tobakspreventivt arbete i form av utbildnings- och upplysningsinsatser mot allmänheten m fl. Forsknings- och utvecklingsarbete kring tobaks- och nikotinavvänjning och andra tobaksrelaterade hälsofrågor bedrivs.
Vi tillhör en av hälso- och sjukvårdens största klinker med nära 300 anställda. Verksamhetsområde hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi bedriver högspecialiserad vård med avancerade metoder och tekniker, men också bassjukvård och palliativ vård i livets slutskede. Kliniken består av tre sektioner: hjärtsektionen, lungsektionen och kliniska fysiologsektionen.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består till stor del av individuell tobak- och nikotinavvänjning, utbildning av annan vårdpersonal i sådana uppgifter och informationsspridning riktad mot samhället. Arbete, i begränsad omfattning, kommer också bli aktuellt på vår lungmedicinska mottagning som utreder och behandlar patienter med besvär från luftvägarna som exempelvis astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kronisk andningssvikt och lungcancer.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med god pedagogisk förmåga, intresse och fallenhet för det motiverande samtalet samt utbildning och utvecklingsarbete. Du är utåtriktad med förmåga att arbeta självständigt, administrativ skicklighet, god datorvana och god förmåga att uttrycka Dig i tal och skrift. Du är ordningssam, strukturerad och stresstålig. Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Erfarenhet från tobakspreventivt arbete är en merit. Vi värderar personlig lämplighet högt samt att personen i fråga är fri och ej beroende av någon nikotin- och tobaksprodukter.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Urval sker löpande under rekryterinsprocessen.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
