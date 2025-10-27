Sjuksköterska timvikariat till häktet Kronoberg
2025-10-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om häktet Kronobergs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/kronoberg/#verksamhet
Häktet har en säkerhetsavdelning, inskrivning och arrest, omvårdnadsavdelning samt gemensamhets- och restriktionsavdelning och ligger i polisens kvarter. Som anställd har du tillgång till polisens gym kostnadsfritt samt friskvårdsbidragPubliceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå och viss psykiatrisk öppenvård. I region Stockholm arbetar ett 40-tal sjuksköterskor, ett tiotal psykologer och ett antal upphandlade allmänläkare och psykiatriker på de sjukvårdsmottagningar som finns på häkten och anstalter. Som sjuksköterska ingår du i ett arbetslag. Arbetslagens storlek varierar beroende på verksamhet. Som sjuksköterska arbetar du med mottagning samt bedömning av vilka patienter som behöver träffa läkare. Du kommer att arbeta med såväl somatisk som psykiatrisk hälso- och sjukvård, delta vid läkarmottagning samt iordningställa och administrera läkemedel. Du är också ett stöd för övrig personal vid bedömning av intagnas hälsotillstånd och mående samt bistår vid akuta situationer så som sjukdomsfall, abstinensbesvär och suicidbedömningar/självskada.
På häktet Kronoberg finns sju sjuksköterskor som arbetar dagtid årets alla dagar samt en samordnande sjuksköterska som arbetar dagtid måndag-fredag. I denna annons söker häktet Kronoberg en sjuksköterska för timvikariat måndag-söndag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är pålitlig, trygg och stabil i din yrkesroll. Du har hög samarbetsförmåga och samverkar väl med andra även i akuta situationer. Du tar eget ansvar och kan göra självständiga bedömningar men är samtidigt medveten om du är del av ett team och tar hjälp av/konsulterar kollegor och läkare vid behov. Du kan kommunicera på ett rådgivande sätt med icke sjukvårdskunniga personalkategorier. I din yrkesroll gör du korrekta avvägningar och prioriteringar och möter människor i affekt med lugn och stabilitet. Du är strukturerad och noggrann, även i administrativa sysslor som journalföring.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
* Är legitimerad sjuksköterska
* Har minst 2 års erfarenhet i yrket
* Har goda kunskaper i det svenska språket och god kommunikationsförmåga i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
* Vidareutbildning/specialistsjuksköterska inom öppen hälso- och sjukvård (distriktssköterska), akutsjukvård eller psykiatri
* Arbetslivserfarenhet inom psykiatrin/akutsjukvården/ambulansen eller som distriktssköterska
* Tidigare arbete med frihetsberövade patienter
* Erfarenhet av självständiga bedömningar vid akuta och icke akuta sjukdomstillstånd
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Intervjuer kommer att hållas på häktet Kronoberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Kriminalvården, Häktet Kronoberg Kontakt
Samordnande sjuksköterska
