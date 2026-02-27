Sjuksköterska, timanställning, till Vuxenpsykiatriavdelning i Helsingborg
2026-02-27
Gör skillnad. Varje dag.
Har du ett stort intresse för psykiatri? Vill du vara en del av en unik avdelning där du arbetar tillsammans med kollegor och patienter för att skapa en trygg och meningsfull heldygnsvård? Sök till oss på avdelning 54!
Vuxenpsykiatriavdelning 54 är belägen på Helsingborgs lasarett och är en allmänpsykiatrisk vårdavdelning för vuxna i alla åldrar, med specialistkompetens inom äldrepsykiatri. Här vårdas patienter som är 18 år eller äldre och i behov av specialiserad psykiatrisk heldygnsvård. Vanliga diagnoser är depression, bipolär sjukdom, vanföreställningssyndrom, personlighetssyndrom, konfusion och demenssjukdom med psykiatriska symtom. Vi tar hänsyn till det psykiatriska, somatiska, psykosociala och existentiella måendet hos patienterna med ett övergripande mål att ständigt utveckla och förbättra vården. Vår avdelning har nyligen flyttat in i helt nyrenoverade lokaler med enbart enkelrum där vi för närvarande har tolv ordinarie behandlingsplatser. Vi har även ett nära samarbete med äldrepsykiatriska öppenvårdsmottagningen som ligger vägg i vägg med vår avdelning.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
På avdelningen arbetar vi ett tvärprofessionellt team där du samarbetar med andra sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, kurator, arbetsterapeut och medicinsk sekreterare. Hos oss utgör alla en viktig del av patienternas vård och bidrar med sin unika kompetens. Som sjuksköterska planerar du patientens vård, behandlar patienten och deltar i rondarbete. I det dagliga arbetet förekommer även en del medicintekniska arbetsuppgifter.
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vården inom vår verksamhet. På avdelning 54 arbetar vi utifrån Safewards, ett arbetssätt för att skapa trygghet för patienter i heldygnsvården. Som sjuksköterska är du tillsammans med övriga kollegor en viktig del i driva detta arbete framåt.
För att du ska komma in i rollen på ett så bra sätt som möjligt erbjuder vi en introduktion anpassad utifrån din kompetens och dina erfarenheter.
Tjänsten avser timanställning utifrån önskemål och verksamhetens behov. Tjänstgöring sker dag, kväll och natt.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du specialistutbildning inom psykiatri ses det som meriterande för tjänsten. Även tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatri är fördelaktigt. Vi välkomnar även dig som är nyexaminerad och har intresse för vår målgrupp.
För att trivas och lyckas i rollen kan du bevara lugnet och prioritera dina arbetsuppgifter, även under intensiva arbetsperioder. Du värdesätter ett tvärprofessionellt samarbete och är professionell i ditt bemötande gentemot såväl kollegor som i kontakt med andra professioner. Genom ditt engagemang och din positiva inställning bidrar du till vårt goda arbetsklimat. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Utdrag från misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vård och omsorg. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatri. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet.
