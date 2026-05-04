Sjuksköterska timanställning, Omtanken Åby vårdcentral
Omtanken Västerleden Vård AB / Sjuksköterskejobb / Mölndal Visa alla sjuksköterskejobb i Mölndal
2026-05-04
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omtanken Västerleden Vård AB i Mölndal
, Göteborg
, Åmål
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som är sjuksköterska till en timanställning
På Omtanken Åby hittar du vårdcentral, BVC och rehabcenter, allt under samma tak. Vår arbetsmodell bygger på teamarbete både inom yrkesgruppen och tvärprofessionellt. Bredden av kompetens gör att vi kan ta ett helhetsgrepp om patientens hälsa och ge bästa vård utifrån patientens behov.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.
Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill ha en flexibel arbetsvardag och samtidigt känna tillhörigheten till en bra och trevlig arbetsplats där vi bokar dina pass successivt utifrån dina och våra önskemål.
Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom primärvården med bl.a. telefonrådgivning, mottagningsarbete och hembesök.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på vårdcentral och det är meriterande om du tidigare arbetat i journalsystemet Webdoc.
Vi tror att du är en engagerad och flexibel person med god samarbetsförmåga. Du känner dig trygg och trivs i din yrkesroll och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Omfattning: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Avtalad visstid
Tillträde: Snarast
Förmåner: Friskvårdsbidrag
Vi hoppas att du tycker tjänsten låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Omtanken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas Psykiska Hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7673838-1979248". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omtanken Västerleden Vård AB
(org.nr 556717-9980), https://omtanken.teamtailor.com
Katrinebergsgatan 1 (visa karta
)
431 61 MÖLNDAL Arbetsplats
Omtanken Jobbnummer
9889485