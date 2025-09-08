Sjuksköterska, timanställning, med möjlighet till distansarbete
2025-09-08
Om oss
Välkommen till härliga Veberöd! Mitt i detta dynamiska samhälle omgiven av natursköna områden finns vi - Capio Vårdcentral Veberöd. Vi är ett team med god sammanhållning och en stark laganda som arbetar tvärprofessionellt kring våra patienter, vilket både främjar en god arbetsmiljö och gör att vi kan erbjuda våra 5 500 listade patienter bästa möjliga vård. Vi söker nu en sjuksköterska för timanställning.
Din roll
Vi söker dig som är distriktssköterska eller sjuksköterska som vill arbeta som timanställd. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta mottagningsarbete och rådgivning/triagering, både via telefon och chatt.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt med ett flexibelt och nära samarbete mellan yrkesgrupperna för att på bästa sätt hjälpa våra patienter. Vi värnar om en arbetsmiljö där alla kan utvecklas och känna stolthet över sin egen och vår gemensamma insats. Vi som arbetsgrupp trivs bra tillsammans och vi värnar om att det skall vara kul att gå till jobbet.
Att arbeta i team innebär för oss att vi sambedömer och rondar våra patienter för bästa möjliga omhändertagande vid varje tillfälle. Hos oss bär vi ansvaret för patienten efter första kontakten in. Vi arbetar både fysiskt och digitalt i våra kontakter. Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktigt från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad sjuksköterska och som har erfarenhet av att arbeta på vårdcentral. Du är van vid att arbeta självständigt är trygg i din yrkesroll och intresserad av att ge en hög medicinsk kvalité. Vi ser gärna att du är ansvarstagande och har en god organisationsförmåga. Du gillar utmaningar och vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling. Erfarenhet av PMO är önskvärt.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Löpande urval och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Löpande urval och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Ingela Eknäs ingela.eknas@capio.se +46721640588 Jobbnummer
9497043