Sjuksköterska (tim/vik) till Familjeläkarna Danviksrehab
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Sjuksköterskejobb / Nacka Visa alla sjuksköterskejobb i Nacka
2026-03-11
Om oss Familjeläkarna är en vårdgivare som drivs av människor som själva arbetar inom vården. Det tror vi gör skillnad. Vi har ett brett vårdutbud inom Primärvård, Äldrevård, Geriatrik och Palliativ vård. Vi vill ge den vård som vi vill ge vår egen familj.
Familjeläkarna är en lärande och nyfiken organisation som hela tiden arbetar för att utveckla vården. Vi är en platt organisation med korta beslutsvägar, med god samverkan och gemenskap mellan våra verksamheter. Hos oss finns arbetsglädje och energi.
Vi arbetar i team och du får möjlighet att använda din medicinska kompetens för att organisera och planera vården. Vi har väl fungerande arbetssätt som ger dig stöd i att koncentrera dig på patienten. Hos oss kan du fortsätta utveckla din yrkesskicklighet.
Familjeläkarna Danviksrehab
Familjeläkarna Danviksrehab söker dig som är sjuksköterska och vill bli en del av teamet. Danviksrehab ligger vid Danvikstull, ett stenkast från Södermalm. Arbetet bedrivs i vackra lokaler med en av huvudstadens vackraste vyer.
Beskrivning av tjänst
Vi söker nu sjuksköterskor som vill arbeta med specialiserad rehab vid Danviksrehab i ett multiprofessionellt team bestående av sjuksköterska, undersköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator. Som sjuksköterska på specialiserad rehab medverkar du till att patient och närstående blir delaktiga i vården och att de ska känna sig trygga. Vården ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.
Danviksrehab tar emot patienter från akutmottagningar och vårdavdelningar för specialiserad rehabilitering.
Tjänsten är timanställning med möjlighet till sommarvikariat dagtid, kväll, natt och helg. Vi erbjuder dig en trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar.
Vi dokumenterar i journalsystemet Take Care. Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Arbetet ställer krav på förmåga att arbeta självständigt och att ta egna initiativ. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för specialiserad rehab samt ett intresse för att arbeta digitalt. Erfarenhet från slutenvård är meriterande. Du är positiv, initiativrik, flexibel och känner dig säker i din yrkesroll. Du ser som ditt självklara ansvar att bidra till ett positivt arbetsklimat. Ett omväxlande och självständigt arbete där du samarbetar med övriga professioner i teamet för att uppnå bästa möjliga medicinska och rehabiliteringsmässiga resultat och så hög grad av självständighet som möjligt för patienten.
Vi välkomnar förbättringsförslag och vill alltid utveckla verksamheten framåt.
Låter det intressant, tveka inte hör av dig för vidare information!
Varmt välkommen med din ansökan till oss, urval och intervjuer sker löpande. Bifoga gärna din legitimation och ditt examensbevis i din ansökan.
Vi undanber oss vänligt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7361108-1887254". Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), https://familjelakarna-1727350800.teamtailor.com
Danvikshemsvägen 8A (visa karta
)
131 31 NACKA Arbetsplats
Familjeläkarna Jobbnummer
9791454