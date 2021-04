Sjuksköterska tillsammans med Sveriges mest personliga bemanning - PersonalExpressen AB - Sjuksköterskejobb i Västerås

Prenumerera på nya jobb hos PersonalExpressen AB

PersonalExpressen AB / Sjuksköterskejobb / Västerås2021-04-06På PersonalExpressen samlar vi professionella, ambitiösa och jordnära sjuksköterskor som ges möjlighet att fullt ut arbeta efter sina egna önskemål och behov!Vi är ett starkt värdedrivet företag och är därmed noga med att de sjuksköterskor vi presenterar för våra kunder också möter våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande. Det förväntar sig våra kunder av oss och det förväntar vi oss av våra medarbetare. Tillbaka får du som söker dig in till oss alltid ett varmt, pålitligt och personligt bemötande där vi som arbetar på PersonalExpressen gör allt för att du som vår medarbetare ska trivas och känna att just dina personliga önskemål och behov står i centrum. Som sjuksköterska hos oss kommer du att få en egen personlig kontaktperson som lär känna dig väl och som alltid kommer att finnas tillhands för dig och dina önskemål kopplat till vilka jobb du vill ha framöver. Vi har kort och gott förstått att nyckeln till all framgång ligger i att du som vår medarbetare är en central del av korta och snabba beslutsprocesser där du själv i stor utsträckning ges möjlighet att påverka och bestämma över din egen arbetssituation.När du jobbar som sjuksköterska med oss kommer du löpande att få ett spännande urval av uppdrag presenterade för dig. Vi söker både dig som vill arbeta heltid med oss och därmed också söker en fast anställning hos oss på sikt samt dig som vill arbeta extra på olika vikariat. Oavsett vem du är och hur du vill arbeta så finns vi här för dig med ett personligt och lyhört bemötande!Vår kundbas består av en lång rad kommuner, regioner och privata vårdgivare runt om över hela landet. Du som söker in till oss kommer med andra ord att kunna bli erbjuden jobb över hela landet på allt från sjukhus till vårdcentraler eller äldreboenden. Vi söker speciellt dig som är öppen för att flytta för att ta ett uppdrag där vi alltid erbjuder ett fint boende av högsta standard på annan ort. Vi hoppas på att få bli en del av ett nytt framtida arbetsäventyr för dig!På PersonalExpressen är vår uttalade målsättning att du som börjar arbeta tillsammans med oss ska trivas så pass bra att du är stolt över din arbetsgivare och gladeligen rekommenderar oss till andra - många av våra anställda sjuksköterskor idag har kommit in den vägen och vi hoppas att vi ska kunna få dig att trivas lika bra som våra andra medarbetare. Med det utgångsläget i vårt arbete anser vi oss vara ödmjuka, lösningsorienterade och genuint trevliga att vara i kontakt med - när vi pratar om kvalitet inom vår organisation och på vårt bemötande vill vi att det ska vara mer än ett ord - vi vill att det ska vara en upplevelse!På PersonalExpressen har vi över 10 års erfarenhet av att driva företag inom vårdsektorn med sjuksköterskor som fokus och hela vårdsverige ligger oss därmed mycket varmt om hjärtat.Hjärtligt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag! Har du några frågor eller funderingar innan du skickar in din ansökan går det alltid bra att ringa till oss på 08- 128 555 00.Med detta sagt tror och hoppas vi att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss och att du känner dig nyfiken på vilka vi är och hur vi skulle kunna hjälpa dig framåt i din yrkeskarriär - vi ser verkligen fram emot att få påbörja ett nytt kapitel tillsammans med dig!2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-06PersonalExpressen AB5674497