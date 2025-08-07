Sjuksköterska till Zethelius korttidsenhet
2025-08-07
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill ta nästa steg i karriären! Hos oss blir du en del av ett dedikerat team med hög kompetens och ett gott arbetsklimat där vi stöttar och utvecklar varandra. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård för våra patienter varje dag. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
I din roll har du omvårdnadsansvar för enhetens patienter. Du styr din arbetsdag i stor utsträckning själv och du gör din egen planering och prioritering för dagen i samråd med kollegor. Närheten till läkare, arbets- och fysioterapeuter samt andra yrkeskategorier ger dig en god möjlighet till utveckling i din yrkesroll.Till stöd i ditt arbete har du ett team av kollegor som alla arbetar med patienten i fokus. På samma vis är du en del av teamet genom att bidra med din kompetens till omvårdnadspersonalen vad gäller medicinska frågor och kompetensutveckling. I det dagliga arbetet genomför du medicinska bedömningar och läkemedelsadministration. Du har en nyckelroll i all samverkan runt patienten.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du har lätt för att skapa goda relationer. Samverkan och dialog är för dig en av de viktigaste byggstenarna för att uppnå bästa möjliga teamarbete och genom det skapa en god personcentrerade vård. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som sjuksköterska.
Vi erbjuder
Zethelius korttidsenhet består av tre avdelningar som tillsammans har 46 korttidsplatser. Verksamheten är beläget på Bäckby i Västerås. På enheten arbetar sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.Våra patienter vårdas hos oss efter en sjukhusvistelse eller på grund av en ohållbar hemsituation. Vi ger våra patienter det stöd och den förberedelse som behövs för att kunna återgå till hemmet alternativt flytt till annat boende. Våra patienter kommer till enheten efter ett biståndsbeslut.Zethelius korttidsenhet ingår i vård och omsorgsförvaltningen. Läs gärna mer på länken: www.vasteras.se/vardochomsorg
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Umuzhat Zurkhaeva umuzhat.zurkhaeva@vasteras.se 021-398669 Jobbnummer
