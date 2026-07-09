Sjuksköterska till WeMind psykiatri Tyresö -psykosteam
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2026-07-09
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Vill du arbeta med evidensbaserad psykiatri där din kompetens verkligen gör skillnad?
Hos oss får du göra skillnad varje dag. Du blir en viktig del av vårt engagerade team, där din kompetens och ditt genuina bemötande skapar trygg, evidensbaserad vård – samtidigt som du utvecklas professionellt tillsammans med kollegor som brinner för patienternas bästa.
Att arbeta som sjuksköterska på WeMind
Som sjuksköterska är du central i patientens vård. Du är fast vårdkontakt och samordnar insatser kring patienten. Du arbetar självständigt, men aldrig ensam – runt dig finns ett multiprofessionellt team med kollegor som du samarbetar tätt med. Träffa våra sjuksköterskor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Rådgivning (även telefon)
Provtagning och läkemedelsuppföljning
Vårdplanering och årskontroller
Patient- och anhörigutbildning
Registrering i kvalitetsregister
Vi arbetar med mätningsbaserad vård, där behandlingen följs upp med validerade skattningsskalor tillsammans med patienten. Det ökar delaktighet och möjliggör en individualiserad behandling som skapar verkligt värde för patienten. Uppföljning sker digitalt, vilket minskar den administrativa belastningen och frigör mer tid för det du brinner för – patientkontakten.
Din nya arbetsplats
WeMind Tyresö är en allmänpsykiatrisk mottagning med ansvara för all specialiserad öppenvårdspsykiatri till innevånarna i Tyresö kommun. Vi erbjuder en välstrukturerad arbetsplats med hög trivsel, korta beslutsvägar och nära ledarskap.
Mottagningen ligger i fina lokaler centralt i Tyresö med närhet till kommunikationer och stort utbud av restauranger och cafeér i närheten. På mottagningen finns läkare, sjuksköterskor, psykologer, kurator, arbetsterapeut samt administrativ personal. Hos oss kan du lita på dina kollegors kompetens och tillgänglighet. Vi söker nu en sjuksköterska till vårt psykosteam.
Vi erbjuder dig:
Trygg anställning med kollektivavtal och försäkringar
Friskvårdsbidrag via Epassi
Individuell lönesättning
Regelbunden kompetensutveckling
Möjlighet att delta i utvecklingsprojekt
Vi tror på ett nära och aktivt ledarskap, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där du både känner dig trygg och stimulerad. Och ja – vi tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om dig
Specialistsjuksköterska i psykiatri - alternativt legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet inom öppenvårdspsykiatrin, meriterande
Du vill arbeta brett inom psykiatrin och uppskattar struktur, evidens och systematisk uppföljning. Du värdesätter den sociala arbetsmiljön, samarbetet med kollegor och möjligheten att påverka och utveckla verksamheten. Du tar initiativ, bidrar med din kompetens och trivs i en miljö där vi lär av varandra. Som person trivs du med att leda vill växa i din karriär och utveckla och förfina verksamhetensprocesser och arbete.
Praktisk information
Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
Omfattning 100%, eller enligt överenskommelse
Placering Tyresö
Tillträde enligt överenskommelse
Kontroll av yrkeslegitimation och belastningsregister sker före beslut om anställning.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2026. Urval sker löpande.
För frågor är du varmt välkommen att kontakta: Rabar Sebori, enhetschef, på rabar.sebori@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss. Varmt välkommen med din ansökan! Rabar Sebori
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8045168-2094975". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeMind AB
(org.nr 556720-3798), https://jobb.wemind.se
Industrivägen 13 (visa karta
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135 40 TYRESÖ Arbetsplats
WeMind Jobbnummer
9998466