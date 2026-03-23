Sjuksköterska till WeMind psykiatri Kista
Vill du arbeta med evidensbaserad psykiatri där din kompetens verkligen gör skillnad?
Hos oss får du göra skillnad varje dag. Du blir en viktig del av vårt engagerade team, där din kompetens och ditt genuina bemötande skapar trygg, evidensbaserad vård - samtidigt som du utvecklas professionellt tillsammans med kollegor som brinner för patienternas bästa.
Att arbeta som sjuksköterska på WeMind
Som sjuksköterska är du central i patientens vård. Du är fast vårdkontakt och samordnar insatser kring patienten. Du arbetar självständigt, men aldrig ensam - runt dig finns ett multiprofessionellt team med kollegor som du samarbetar tätt med. Träffa våra sjuksköterskor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Rådgivning (även telefon)
Provtagning och läkemedelsuppföljning
Vårdplanering och årskontroller
Patient- och anhörigutbildning
Registrering i kvalitetsregister
Vi arbetar med mätningsbaserad vård, där behandlingen följs upp med validerade skattningsskalor tillsammans med patienten. Det ökar delaktighet och möjliggör en individualiserad behandling som skapar verkligt värde för patienten. Uppföljning sker digitalt, vilket minskar den administrativa belastningen och frigör mer tid för det du brinner för - patientkontakten.
Din nya arbetsplats
WeMind Kista är en öppenvårdsmottagning inom specialistpsykiatri, belägen i Kista. Du får kollegor som värdesätter samarbete, kunskapsutbyte och en god arbetsmiljö.
Vi erbjuder dig:
Trygg anställning med kollektivavtal och försäkringar
Friskvårdsbidrag via Epassi
Individuell lönesättning
Regelbunden kompetensutveckling
Möjlighet att delta i utvecklingsprojekt
Vi tror på ett nära och aktivt ledarskap, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där du både känner dig trygg och stimulerad. Och ja - vi tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om dig
Legitimerad sjuksköterska
Gärna specialistsjuksköterska inom psykiatri, men det är inget krav
Meriterande med erfarenhet av arbete inom psykiatri, exempelvis inom sluten- och/eller öppenvård
Du har ett intresse för psykiatri och trivs i en roll där du arbetar strukturerat, noggrant och evidensbaserat. Du har ett systematiskt arbetssätt och ser värdet i uppföljning och kvalitetssäkring i det dagliga arbetet.
Som person är du noggrann, organiserad och har förmåga att prioritera och skapa struktur även i en föränderlig miljö. Du uppskattar samarbete med kollegor och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö.
Du är initiativtagande, delar gärna med dig av din kompetens och vill vara med och utveckla verksamheten framåt i en miljö där vi lär av varandra.
Praktisk information
Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
Omfattning 100%, eller enligt överenskommelse
Placering Kista
Tillträde enligt överenskommelse
Kontroll av yrkeslegitimation och belastningsregister sker före beslut om anställning.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 12 april 2026. Urval sker löpande.
För frågor är du varmt välkommen att kontakta: Felix Reichard, Enhetschef, på felix.reichard@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss. Varmt välkommen med din ansökan! Felix Reichard
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss! Så ansöker du
