Sjuksköterska till Wadköpings särskilda boende
2026-02-13
Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Wadköpings särskilda boende öppnar vid årsskiftet 2026/2027 och nu har du chansen att vara med på hela resan fram till öppning. Här får du möjlighet att bidra med tankar, idéer och yrkeskompetens för att skapa en trygg, modern och kvalitativ verksamhet för våra äldre.
Som sjuksköterska på Wadköpings särskilda boende kommer du att ha ett självständigt och kvalificerat ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser enligt gällande lagstiftning. Du arbetar personcentrerat och med fokus på kvalitet och patientsäkerhet. I uppdraget ingår att bidra till utveckling av teambaserade arbetssätt, och du förväntas aktivt medverka i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. Vi arbetar vårdpreventivt i team med sjuksköterskor, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal och enhetschefer för att skapa en god och säker vård. Vi samarbetar även med läkare och fysioterapeuter från regionen.
Som sjuksköterska har du en viktig nyckelroll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra hyresgäster. Du kommer att ha omvårdnadsansvar för ett antal av våra hyresgäster vilket bland annat innebär att du handleder i omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Fram tills flytten till Wadköping vid årsskiftet 2026/2027 kommer din placering vara på Södermalmshemmet.
Vi erbjuder:
• en modern arbetsmiljö med närhet till flera professioner och funktioner
• möjlighet att delta i utvecklingsarbete och bidra till att forma framtidens arbetssätt inom vård och omsorg
• ett sammanhang där din kompetens tas tillvara och där samverkan är en naturlig del av vardagen
• ett strukturerat arbete med kvalitet, arbetsmiljö och kontinuerlig kompetensutveckling
Exempel på arbetsuppgifter:
• besluta, genomföra och följa upp omvårdnadsåtgärder
• ansvara för handledning och utbildning i omvårdnad
• instruera och delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonalen
• ha kontakt med och ge stöd till anhöriga
• dokumentera i olika kvalitetsregister och verksamhetssystem
• delta och driva en ständig förbättring och utveckling av vår verksamhet
Om arbetsplatsen
I Hälsokvarteret Wadköping samlas HSL-anknuten verksamhet, hemvård och utbildningsverksamhet i gemensamma, helt nybyggda lokaler. Från och med år 2027 kommer kvarteret även att innefatta ett nytt särskilt boende. Syftet med samlokaliseringen är att skapa förutsättningar för utvecklade samarbetsformer, effektivare arbetssätt och en ökad samverkan mellan olika kompetenser.
Södermalmshemmet är beläget i Södercity alldeles intill citykärnan och är det största särskilda boendet för äldre i Örebro kommun med 108 platser fördelat på 12 avdelningar. Tio avdelningar med inriktning kognitiv svikt och två avdelningar med inriktning somatik.
Som sjuksköterska hos oss kommer du ingå i Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HS). Alla sjuksköterskor och arbetsterapeuter inom kommunens särskilda boenden arbetar under en och samma organisation för att på så vis kan vi skapa bättre förutsättningar, jämlik vård och värna om Örebro kommuns hälso- och sjukvårdsresurser. För dig som sjuksköterska innebär det även att du får en chef som i grunden är legitimerad och därmed är väl insatt i de frågor du står inför i arbetet.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som sjuksköterska är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Att vara lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande, både mot kollegor och hyresgäster/kunder/patienter ser du som en självklarhet. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att information når fram. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, och ser möjligheter och lösningar i det du ställs inför. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med hyresgäster/kunder/patienter och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som sjuksköterska
• B-körkort
• erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
• erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem såsom Treserva, Lifecare, Pascal och Senior AlertTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 7-9
Arbetstid: dag, kväll och helg
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 8 mars. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
