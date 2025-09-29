Sjuksköterska till Vuxenpsykiatrisk akutmottagning i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2025-09-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Lund
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Letar du efter nya spännande utmaningar? Då har du kommit helt rätt! Hos oss erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete med fokus på din kompetensutveckling såväl som utvecklingen av vår mottagning.
Verksamhetsområde vuxenpsykiatri Malmö erbjuder vård inom områdena vuxenpsykiatri heldygnsvård, vuxenpsykiatri öppenvård, beroendecentrum och psykos. Till område vuxenpsykiatri heldygnsvård hör fyra vårdavdelningar för heldygnsvård, akutmottagning, intensivvårdsavdelning samt mellanvård.
Vår psykiatriska akutmottagning är Sveriges tredje största och en dynamisk arbetsplats som värnar om verksamhetsutveckling och kompetensutveckling. Vi har ett strukturerat arbetssätt där alla patienter triageras enligt metoden Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS-psy) och triagehandboken av en legitimerad sjuksköterska. Sedan tre år tillbaka arbetar vi även med Prehospital Psykiatri (PAP) där vi ansvarar för utveckling samt bemanning med psykiatrisjuksköterskor.
Hos oss arbetar tjugofem sjuksköterskor, enhetschef, teamledare, två skötare, vårdplatskoordinator, specialistläkare samt ST- och AT-läkare. En del av vår specialistutbildade personalgrupp ingår även i enheten prehospital akutpsykiatri (PAP). I ambulans möter våra medarbetare och ambulanssjukvårdare patienter med ett akut psykiatriskt vårdbehov. Dagtid under vardagar arbetar några av våra specialistutbildade sjuksköterskor och specialistläkare gemensamt med psykiatrisk konsultation gentemot somatisk verksamhet.
Vår personalgrupp är erfaren, välfungerande och har låg personalomsättning. Arbetsmiljön präglas av god sammanhållning och trivsel. Vi arbetar även aktivt för att främja en god arbetsmiljö och ständigt utveckla våra arbetsmetoder. Utvecklings- och karriärmöjligheter inom enheten är goda.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska är din huvudsakliga arbetsuppgift att göra bedömningar och fatta beslut om patientens vårdbehov. I dina beslut har du triagesystemet RETTS och triagehandboken som stöd samt möjlighet att konsultera övriga sjuksköterskor och läkare. Dina arbetsuppgifter innefattar även telefonrådgivning, psykiatrisk- och somatisk omvårdnad samt akuta medicinska insatser. Du har även ett nära samarbete med vårdgrannar samt med myndigheter såsom polis, kriminalvård och socialtjänst.
Förutom grundarbetet finns möjlighet att ta sig an ansvarsområden och utveckla sitt område. För specialistsjuksköterskor kan det vid intresse och lämplighet finnas möjlighet att ingå i PAP-enheten eller arbeta med psykiatrisk konsultation gentemot somatiken. På vår akutmottagning arbetar vi ständigt med utveckling vilket även innebär att andra spännande roller/ansvarsområden kan bli aktuella i framtiden.
Vid anställning tilldelas du en mentor och får en individanpassad introduktion till arbetsplatsen. Vi har god erfarenhet av att introducera både nyexaminerade sjuksköterskor och medarbetare med lång erfarenhet.
Arbetstid sker dag, kväll och helg. Tjänstgöringsgrad är 38,25 h/vecka och innefattar två av fem helger.
Är du intresserad av att veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter nedanför.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård och har specialistutbildning med inriktning psykiatri. För att arbeta på psykiatrienhet prehospital akut psykiatri samt som konsultsjuksköterska är specialistutbildning med inriktning psykiatri ett krav.
För att trivas hos oss delar du gärna med dig av dina kunskaper och bidrar till det goda erfarenhetsutbyte som idag är utmärkande för vår enhet. Du är engagerad och din vilja att vara med och bidra till verksamhetens utveckling är av stort värde. Ditt arbete kräver förmåga att kunna växla från stillsam arbetstakt till att snabbt agera. Att arbeta inom psykiatrin ställer även krav på personlig mognad och gott omdöme. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vård och omsorg. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatri. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet.
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280548". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Isabel Lompar, Enhetschef Isabel.Lompar@skane.se Jobbnummer
9530993