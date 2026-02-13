Sjuksköterska till vuxenpsykiatrin Karlshamn avdelning 21
2026-02-13
Inom psykiatrin har vi tid att prata med patienterna och vi arbetar alltid tillsammans i ett vårdlag.
Vi har alltid någon att fråga.
Vuxenpsykiatrin i västra Blekinge verkar i ett upptagningsområde med cirka 60 000 invånare och består av vuxen psykiatrisk öppenvård i Karlshamn och Sölvesborg och en slutenvårdsavdelning belägen på sjukhuset i Karlshamn samt ett Akut- och rådgivningsteam i Karlshamn. Verksamheten vilar på en tvärvetenskaplig grund. Arbetet sker i team och den yrkesspecifika kunskapen är av stor betydelse.
Om jobbet
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, såsom psykiatriskt omvårdnadsarbete, läkemedelshantering, samordning, arbetsledning och delaktighet i verksamhetens utvecklingsarbete. Vi samverkar med vårdgrannar och prioriterar anhörigarbete. Undervisning och handledning av sjuksköterskestudenter. Arbetsuppgifterna innehåller arbete främst i heldygnsvård men även i öppenvård. Som anställd har du kontinuerlig handledning. Nattjänst kan förekomma.
Vi är måna om vår arbetsmiljö och våra raster är viktiga.
Om dig
Vi söker legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du är psykiatrisjuksköterska eller har erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin. Vi söker dig med egenskaper som god samarbetsförmåga, flexibilitet i arbetet och känsla för professionalitet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och engagemang för arbete med psykiatrisk omvårdnad. Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585). Vi tillämpar löpande urval.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
