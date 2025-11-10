Sjuksköterska till vuxenpsykiatrin, avdelning 44, Karlstad
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Karlstad Visa alla sjuksköterskejobb i Karlstad
2025-11-10
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Har du driv och motivation att hjälpa människor med psykisk ohälsa i en akut fas? Då kan du bli vår nya kollega!
Din arbetsplats
På avdelning 44 arbetar ett engagerat team med fokus på kvalitet och omsorg.
Här samarbetar sjuksköterskor och skötare i team, tillsammans med kurator och arbetsterapeut. Avdelningen har 12 vårdplatser och tar emot patienter med bland annat svår depression, ångest, suicidrisk, bipolär sjukdom och vanföreställningar.
Vi är en dygnet-runt-verksamhet med arbete dag, kväll, natt och varannan helg. Ett spännande tillskott som är under uppstart är att våra patienter snart kommer att ha tillgång till en vårdhund.
Vi strävar alltid efter att ge våra patienter den bästa möjliga vården. För att nå dit arbetar vi med ett helhetsgrepp kring patienterna inom slutenvården. Vårt fokus ligger på riskprevention och att skapa bästa möjliga förutsättningar för patienterna även efter vårdtiden. Vi utvecklas ständigt och driver en patientsäker, evidensbaserad och kvalitativ vård.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på avdelningen leder och fördelar du det dagliga arbetet. Du har både det medicinska och omvårdnadsansvaret, dokumenterar i journal och följer upp insatserna. Du deltar i den dagliga ronden tillsammans med avdelningsläkare och har kontakt med anhöriga samt andra aktörer som är involverade i patientens vårdtillfälle.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har vidareutbildning som psykiatrisjuksköterska eller erfarenhet av arbete inom psykiatrin.
För att trivas i rollen ser vi att du är flexibel och har en god samarbetsförmåga. Du har förmågan att se helheten och kan analysera komplexa situationer för att hitta lösningar. Din kompetens och ditt engagemang bidrar till att skapa en trygg och kvalitativ vård för våra patienter.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252315". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Avdelning 44, vuxenpsykiatri Kontakt
Alexander Gustafsson, avdelningschef 010-8319029 Jobbnummer
9595876