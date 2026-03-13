Sjuksköterska Till Vuxenpsykiatrimottagning Laro I Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-03-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Lund
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Letar du efter ett roligt, omväxlande och inspirerande arbete? Sök till oss!
Beroendecentrum Malmö (BCM) är en del av vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborg inom förvaltningen Psykiatri, habilitering och hjälpmedel. BCM är en innovativ och dynamisk verksamhet med mycket engagerad personal. Verksamheten är en av landets största inom området beroendesjukdomar. Vi erbjuder behandling och diagnostik av alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende i öppenvård samt heldygnsvård för personer med beroendeproblematik när det krävs specialistutredning och specialistvård. Vi har dessutom ett regionalt uppdrag för heldygnsvård vid opiatberoende.
BCM har mottagningar för alkohol- och läkemedelsmissbruk, samsjuklighet, narkotikaberoende med eller utan neuropsykiatrisk diagnos, spelberoende samt ungdomsmottagning och ackrediterade mottagningar för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO).
Mottagning 2 LARO Malmö är en öppenvårdsmottagning som behandlar och rehabiliterar patienter med opioidberoende. Vi erbjuder utredningar, farmakologisk behandling, psykosociala insatser, gruppsamtal och närståendeutbildning. Därutöver är vår uppgift att diagnostisera och utreda patienter med opioidberoende. Vi arbetar med patienten i fokus och tycker det är viktigt att utveckla och förbättra vården för vår patientgrupp. För att optimera patienternas vård krävs bra samarbete inom teamet på mottagningen såväl som i samverkan med andra aktörer som Socialtjänsten, Försäkringskassan och Kriminalvården.
Våra medarbetare arbetar i ett tvärprofessionellt team med hög kompetens som representeras av flera olika yrkesgrupper innefattande specialistläkare, psykiatrisjuksköterskor, sjuksköterskor, psykolog, kurator, farmaceut samt receptionist. Vi värnar om en god sammanhållning och god arbetsmiljö. Vår mottagning ligger i Malmö inom gångavstånd från Triangeln och Södervärns busstation, vilket underlättar om du pendlar med regionbuss eller tåg.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska arbetar du med patienter som söker hjälp för att komma ur sitt opiodberoende. Dina arbetsuppgifter innefattar läkemedelshantering, kliniska bedömningar, samtal, provtagningar, EKG, journalföring i Melior, besöksregistrering, vårdplanering/samordnad individuell plan (SIP), samverkan med externa myndigheter och vårdinrättningar, kvalitetsregistrering samt sedvanliga sjuksköterskeuppgifter.
Vidare ingår arbete med återfallsprevention (ÅP) och motiverande samtal (MI) - både enskilt med patienter och i gruppform samt ansvar för utbildning i användandet Naloxon. Därtill kan patientutbildningar och annan gruppverksamhet ingå. Tillsammans med övriga medarbetare har du nära samverkan med socialtjänsten och övriga vårdgrannar.
När du börjar ges du en god introduktion, utifrån erfarenhet och kunskaper. Vi erbjuder även vår personal regelbunden handledning och möjlighet till kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Därtill är goda datorkunskaper en förutsättning för tjänsten. Specialistutbildning i psykiatri och/eller grundläggande psykoterapiutbildning (KBT) ses som meriterande. Även vana att arbeta i journalsystemet Melior är meriterande. Vi ser gärna att du har bred erfarenhet av psykiatri och beroendevård, med fördel från LARO-verksamhet, men välkomnar även dig som är nyare inom yrket och intresserad av vår verksamhet.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är van vid arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga samt är trygg och stabil i din yrkesroll. Som person är du engagerad och har en god serviceanda mot såväl patienter som medarbetare. I ditt arbete är du noggrann och har förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter samtidigt som du är flexibel och kan ställa om när situationer kräver det. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras vid eventuell tillsättning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312049". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Jakob Bergman, Rekryterare 0724 - 63 48 61, Jakob.Bergman@skane.se Jobbnummer
9797093