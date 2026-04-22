Sjuksköterska till Vuxenpsykiatrimottagning i Trelleborg
2026-04-22
Gör skillnad. Varje dag.
Vuxenpsykiatrimottagningen i Trelleborg är en arbetsplats där arbetsglädje och gemenskap är viktiga delar av vår gemensamma vardag. På vår mottagning arbetar vi för att behålla småstadskänslan vilket uppskattas av såväl patienter som medarbetare. Mottagningen tillhör verksamhetsområde Allmänpsykiatri öppenvård Malmö/Trelleborg.
Vårt uppdrag är att utreda, bedöma och behandla patienter med psykisk ohälsa så som depression och ångestsjukdomar, tvång, svåra kriser, personlighetsstörningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt posttraumatiskt stressyndrom. Vi samverkar med andra instanser såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Företagshälsovården.
2 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-22

Arbetsuppgifter
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny kollega till vår mottagning och söker en sjuksköterska med ett genuint människointresse. Hos oss möter du ofta komplexa och spännande vårdförlopp i en föränderlig verksamhet där du med din kompetens har stora möjligheter att göra skillnad för patienten. Mottagningens arbete utgår från tvärprofessionella team där olika kompetenser och erfarenheter berikar och kompletterar varandra.
Som sjuksköterska utför du självständigt behandlingsarbete, motiverande samtal, krisbearbetning och suicidriskbedömningar, läkemedelsuppföljningar samt dispensär. Du arbetar både individuellt och i grupp. Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag. Hos oss har du även möjlighet att använda flextid samt planera och lägga upp ditt arbete på egen hand.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har vidareutbildning inom psykiatri. Likaså är erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård och kunskaper i Melior en fördel.
Som person har du god självkännedom och trivs med att arbeta självständigt. Därtill är du en strukturerad person som tar ansvar inom ramen för dina arbetsuppgifter, ditt uppdrag och din profession. Vi ser det som en självklarhet att du är öppen och har ett trevligt patient- och medarbetarbemötande. Då vi arbetar i team är det även viktigt att du trivs med och bidrar till ett gott samarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320557".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
Enhetschef
Enhetschef Hillevi Lundberg hillevi.lundberg@skane.se 0724-628443
9868480