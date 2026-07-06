Sjuksköterska till Vuxenpsykiatrimottagning i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-07-06
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Vi har nu möjlighet att utöka vår sjuksköterskegrupp och söker nu två sjuksköterskekollegor med intresse för psykiatri. Du kommer att arbeta i en föränderlig verksamhet där du med din kompetens har stora möjligheter att göra skillnad för patienten.
Vuxenpsykiatrimottagning Drottninggatan finns i centrala Malmö och har som uppdrag att utreda, diagnostisera, bedöma och behandla patienter med allmänpsykiatriska diagnoser. Mottagningen har ett brett behandlingsutbud och erbjuder utredningar, farmakologisk behandling, psykologisk behandling med olika inriktningar, stödsamtal samt gruppbehandling med olika inriktningar.
Mottagningen har cirka 45 anställda som är uppdelade i tre basteam där det förutom sjuksköterskor även ingår psykologer, läkare, skötare, arbetsterapeut, kurator, rehab koordinator, medicinska sekreterare, fysioterapeut, administratör och receptionist som tillsammans har en bred och varierad kompetens.
Vi är en personalgrupp som arbetar med teamkänsla och som ser vikten av att arbeta utifrån standardiserade vårdprocesser med patienten i fokus. Hos oss tar alla ansvar, vi ställer upp för varandra och hjälps åt i ett varmt klimat. Arbetsplatsen präglas av ett stort engagemang för våra patienter och ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och sociala miljö.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
I din roll som sjuksköterska utför du självständigt behandlings- och bedömningsarbete, motiverande samtal, tar fram vårdplaner, krisbearbetning och bedömningar exempelvis som suicidriskbedömningar samt läkemedelsuppföljningar. Arbetsuppgifter såsom telefonrådgivning, provtagning, 1177, läkemedelshantering och handledarskap för studenter ingår i tjänsten.
Mottagningens arbete utgår från tvärprofessionella team där olika kompetenser och erfarenheter berikar och kompletterar varandra. Vi arbetar utifrån standardiserade vårdprocesser, där omvårdnaden utformas individuellt och präglas av ett professionellt bemötande. Vi erbjuder dig ett varierande arbete med möjlighet till utveckling inom din yrkesroll som sjuksköterska. Här får du möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter och göra prioriteringar samt att delta i arbetet med att förbättra vården på enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom psykiatri och/eller vidareutbildning inom psykiatri. Vi ser gärna att du är van vid att arbeta med samtal med patienter.
Som person är du noggrann, strukturerad och tar ett stort ansvar för ditt arbete. Du har förmåga att arbeta självständigt såväl som i team. Vidare är du flexibel och kreativ. Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor samtidigt som du är van vid att fatta egna beslut. Den ena dagen är inte är den andra lik så vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga, positiv inställning och personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
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Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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212 11 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Rekryterare (för frågor om rekryteringsprocessen
Alexandra Pernhult alexandra.pernhult@skane.se 0462752641 Jobbnummer
9993022