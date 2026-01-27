Sjuksköterska till Vuxenpsykiatrimottagning i Lund
Vill du bidra med ditt engagemang på en arbetsplats där din kompetens gör skillnad? Trivs du med att ha en central och värdefull roll i ditt arbete och önskar ta del av vårt spännande utvecklingsarbete? Då kan Vuxenpsykiatrimottagning 1 vara arbetsplatsen för dig!
Vuxenpsykiatrimottagning 1 i Lund är en specialistpsykiatrisk mottagning med cirka 30 medarbetare som strävar efter att ligga i framkant. Vi arbetar med teambaserad vård och tvärprofessionellt för att på bästa sätt kunna tillgodose patientens behov. Vårt uppdrag är att utreda, bedöma och behandla patienter med olika psykiatriska tillstånd. Vi arbetar med fast vårdkontakt, individuella vårdplaner och samverkar med andra aktörer. Vi erbjuder även en omtyckt introduktionsutbildning för nya patienter som vi turas om att hålla i.
På vår arbetsplats är arbetsglädje och gemenskap viktiga delar av vår gemensamma vardag. Här erbjuder vi dig ett engagerande och spännande arbete där vi värderar utveckling, såväl yrkesmässig som personlig. Vi värdesätter arbetsmiljön högt och värnar om gott kamratskap med humor och rak kommunikation.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en driven sjuksköterska till vårt kompetenta och trevliga team!
Hos oss får du arbeta med psykiatrisk vård som präglas av samarbete, öppenhet och kvalitet. I din roll arbetar du med nära patientarbete, vilket inkluderar insättning och uppföljning av läkemedelsbehandlingar, psykiatriskt mående samt somatiska kontroller. Ditt arbete sker i nära dialog och samarbete med övriga teammedlemmar såsom läkare, psykologer, kuratorer, arbetsterapeut och fysioterapeut. Därtill arbetar du med mottagningens telefonrådgivning och stödinsatser som bland annat stödsamtal. På sikt kommer du vara delaktig i vår introduktionsutbildning för nya patienter, vilken ges tillsammans med kollegor.
Som nyanställd får du en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter. Vi utgår ifrån att alla har en individuell inlärningsprocess och ser det som en självklarhet att du får stöttning av kollegor för att bli säker i din nya arbetsroll. Kvalifikationer
Vi söker dig som har framåtanda och ett stort intresse för utveckling, lärande och självklart för psykiatri! Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Vidare bidrar ditt engagemang och din positiva inställning till ett gott arbetsklimat där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Då arbetet är uttalat teambaserat lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
När det gäller de formella kraven för tjänsten välkomnar vi dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser det som starkt meriterande om du har en specialistutbildning inom psykiatri. Det är också fördelaktigt om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom vuxenpsykiatri och/eller är flerspråkig, men det är inget krav.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att ske innan anställning.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kontakta och intervjua sökande innan annonsens sista publiceringsdag. Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
