Sjuksköterska till Vuxenpsykiatrimottagning i Helsingborg
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-01-05
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta i en verksamhet där ett empatiskt förhållningssätt, patientfokus och professionellt bemötande är en naturlig del av vardagen Då kan Vuxenpsykiatrimottagning Drottninggatan i Helsingborg vara rätt plats för dig. Här får du möjlighet att utvecklas både i din yrkesroll och som person, samtidigt som du gör verklig skillnad för patienter med komplex psykiatrisk problematik.
Vuxenpsykiatrin i Helsingborg omfattar både mottagningar och vårdavdelningar och ansvarar för specialistpsykiatrisk vård i nordvästra Skånes tio kommuner. På mottagningen arbetar omkring 30 medarbetare fördelade i tre team där psykiatrer, psykologer, sjuksköterskor, skötare och undersköterskor, socionomer och medicinska sekreterare arbetar tätt tillsammans. Här finns en bred kompetens och ett nära samarbete mellan professionerna som skapar goda förutsättningar för både lärande och utveckling.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi arbetar för att stärka tillgängligheten och skapa ett mer sammanhållet och förutsägbart omhändertagande för både patienter och medarbetare. Hos oss får du möjlighet att vara delaktig i det pågående förändringsarbetet och påverka hur vården utformas framåt.
Mottagningen bedriver psykiatriska bedömningar och utredningar samt behandling i form av läkemedelsbehandling, psykoterapi, psykosociala insatser, psykiatrisk omvårdnad och rehabiliterande åtgärder. Målgruppen är vuxna över arton år bosatta i Helsingborgs kommun med tillstånd som tillhör specialistpsykiatrins uppdrag.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i ett av våra team och spelar en viktig roll i patientens väg genom vården. Du arbetar självständigt men alltid nära kollegor med olika professioner. Arbetet består bland annat av att följa upp patienters mående och medicinering, både i fysiska besök och via telefon. Du har löpande telefonrådgivning, gör triageringar, utför ADHD-kontroller och tar u-tox prover. Du håller stabiliserande samtal och psykoedukativa insatser, gör sambedömningar tillsammans med läkare och har regelbunden kontakt med närstående och andra vårdaktörer.
Hos oss möter du ofta komplexa vårdförlopp och får använda din omvårdnadskompetens fullt ut. Arbetet är varierande och ger stora möjligheter att både utvecklas i yrkesrollen och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling. Vi erbjuder en arbetsplats med omtanke, engagemang och hög grad av delaktighet.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Vidare är språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. Det ses som meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet från psykiatrisk vård och kunskaper i journalsystemet Melior. Meriterande är också om du har specialistutbildning i psykiatri.
Vi söker dig som tycker att psykiatri är stimulerande och meningsfullt. Du har ett gott omdöme, en trygghet i din yrkesroll och en förmåga att se varje patients individuella behov. Du behöver kunna arbeta självständigt, ta ansvar inom ditt uppdrag och samtidigt bidra till ett gott samarbete i teamet. Ett professionellt och varmt bemötande är en självklarhet för dig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke och belastningsregistret görs innan eventuell anställning.
Vi tillämpar löpande urval och välkomnar därför din ansökan så snart som möjligt.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
