Sjuksköterska till Vuxenpsykiatrimottagning Hjärnstimulering i Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-02-18
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Lund
, Staffanstorp
, Burlöv
, Malmö
, Eslöv
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du intresserad av modern och spännande vård inom psykiatrin? Gillar du att arbeta i tvärprofessionella team med hög kompetens och nära anslutning till forskning? Då är du kanske vår nya kollega!
På enheten för hjärnstimulering i Lund bedrivs främst behandlingar med elektrokonvulsiv terapi (ECT) och transkraniell magnetisk stimulering (rTMS). Vi arbetar systematiskt och evidensbaserat till förmån för våra patienter.
Hos oss finns det utrymme för omvårdnad och att göra patienter och deras anhöriga trygga och välinformerade. Vi har ett tätt samarbete med andra specialister, i huvudsak narkosläkare men även neuroradiologer, neurologer och internmedicinare. Vi är belägna i nyrenoverade och ändamålsenliga lokaler i psykiatrisjukhuset på Baravägen i Lund. Enheten för hjärnstimulering behandlar patienter från hela verksamhetsområdet. Vi erbjuder en trevlig och spännande arbetsplats med goda möjligheter till kompetensutveckling.
Väcker detta ditt intresse och vill du veta mer? Hör av dig för mer information och möjlighet att hospitera!Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska välkomnas du till ett arbete som är spännande och dynamiskt, både vad gäller teknik och forskning men även hög grad av omvårdnad.
För att du ska känna dig trygg i din roll får du utbildning i de olika behandlingsformerna och bedömningsinstrumenten. Du lär dig använda olika verktyg för bedömning av patienter med depression, melankoli, mani, katatoni samt andra sjukdomar, exempelvis svår OCD. Detta görs i nära samarbete med ansvariga läkare och syftar till att du som sjuksköterska är involverad i alla delar av vården och bidrar med din specifika kompetens.
Du arbetar i en forsknings- och utvecklingsintensiv enhet vilket innebär användning av nya behandlingar och tekniker. Användning av behandlingsmetod r-TMS innebär att man ska kunna tillgodogöra sig kunskap om neuroanatomi, ny mjukvara och ha viss fingerfärdighet. Utbildning och kontinuerlig fortbildning i denna metod ingår i arbetet.
Arbetstid är förlagd dagtid, måndag till fredag. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har erfarenhet av arbete inom psykiatri eller somatisk vård. Har du vidareutbildning till psykiatrisjuksköterska är detta meriterande. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du har goda datorkunskaper och vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med journalhanteringssystemet Melior.
Vi värdesätter att du har intresse och vilja att lära dig. En god samarbetsförmåga, flexibilitet och struktur, kombinerat med ett aktivt ansvarstagande, är viktiga delar för att lyckas i rollen. Som person uppskattar du ditt arbete och vill utvecklas tillsammans med oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att begäras innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305708". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Eva Ekstrandh, Enhetschef 046 - 17 89 89, eva.ekstrandh@skane.se Jobbnummer
9749771