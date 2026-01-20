Sjuksköterska till Vuxenpsykiatrimottagning beroende i Helsingborg
2026-01-20
Gör skillnad. Varje dag.
Brinner du för psykiatri och vill vara med och utveckla vårt verksamhetsområde? Beroendevården inom Vuxenpsykiatri Helsingborg är i förändring och genom denna tjänst ges du som legitimerad sjuksköterska möjlighet att vara med i förändringsprocessen genom att arbeta på Vuxenpsykiatrimottagning Beroende efter vård och stödmodellen Flexible Assertive Community Treatment (FACT). Välkommen till oss!
Vuxenpsykiatrimottagning Beroende är en av de subspecialiserade mottagningarna inom verksamhetsområde (VO) Helsingborg. Mottagningen erbjuder psykiatriska hälso- och sjukvårdsinsatser i öppenvård för personer med substansbrukssyndrom, och samtidigt psykiatrisk samsjuklighet, av sådan dignitet att det krävs specialistutredning och specialistvård. Mottagningens uppdrag omfattar diagnostik/utredning, vård och behandling av beroendetillstånd gällande alkohol, läkemedel och narkotika. På mottagningen arbetar sjuksköterskor, kurator, läkare, psykolog, peer support samt medicinsk sekreterare och arbetsterapeut.
Vård och stödmodellen FACT är beprövad, men sedan våren 2024 ny för mottagning och innebär att all bedömning, utredning och behandling av specialistpsykiatrisk problematik utgår från ett återhämtningsinriktat, personcentrerat arbetssätt och psykiatrins standardiserade vårdprocesser. Mottagningen utgör ett så kallat inre team, till detta har vi kopplat ett yttre team med representanter för kommunerna i vårt upptagningsområde. Genom att kommun och psykiatrin arbetar tillsammans med patienten och dennes nätverk, ges större möjlighet att ge patienten rätt stöd på rätt nivå och i rätt tid. Arbetet varieras mellan i förväg planerade besök med patienter, antingen på mottagningen eller hembesök, samt med akuta stödinsatser för patienter som behöver mer intensivt stöd. Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad sjuksköterska till vårt team.
Som sjuksköterska på mottagningen har du ett arbete som innebär både tätt teamarbete och hög självständighet. Hos oss har vi stort fokus på återhämtning och delaktighet. Du arbetar med stöd, behandling och medicinuppföljningar. Dina arbetsuppgifter kan även bestå av stödjande samtal, rådgivning och medicindelning. Behandling kan ske både individuellt och i grupp. I ditt arbete på mottagningen genomför du kontinuerligt självständiga bedömningar av patients psykiska mående och identifierar om de är i behov av ytterligare insatser. Dessa eventuella insatser sker sedan både av dig individuellt och tillsammans med övriga teammedlemmar. Minst en arbetsdag i veckan är du en del av ett akutteam som gör akuta besök hos våra patienter. Genom dagliga digitala möte med det yttre teamet har en struktur för samverkan skapats, vilket ökar förutsättningarna att deltagarna får det stöd de är i behov av. För en del av teamets patienter är du även en fast vårdkontakt, vilket innebär att du är patientens närmaste kontakt på mottagningen. Patientbesöken sker där det gynnar patienten bäst, vilket innebär en kombination av besök på mottagningen, hembesök eller besök på annan plats.
På beroendemotttagningen är arbetstiderna klockan 8.00-16:30 helgfri måndag-fredag.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Vidare är språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. För att bli aktuell för tjänsten krävs det att du har ett giltigt B-körkort. Det ses som meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet från psykiatrisk vård, gärna inriktning beroende och/eller psykos och kunskaper i journalsystemet Melior. Om du har en specialistutbildning i psykiatri är detta meriterande och du kommer att få använda dig av alla de kunskaperna.
Vi ser gärna att du som söker tycker att psykiatri är roligt, att du har ett stort engagemang för ditt arbete och en förmåga att förstå varje patients unika behov. Som person har du en god självkännedom och förmåga att arbeta självständigt. Du ser och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, ditt uppdrag och din profession. Vi ser det som en självklarhet att du är öppen och har ett trevligt deltagar- och medarbetarbemötande. Då vi arbetar i team är det viktigt att du har förmågan att samarbeta och koordinera olika arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi ett löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
