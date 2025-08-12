Sjuksköterska till Vuxenpsykiatriavdelning i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
2025-08-12
Gör skillnad. Varje dag.
Har du ett genuint intresse för området psykiatri? Söker du ett arbete där du får vara med och utveckla den psykiatriska omvårdnaden? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Avdelning 89 är en psykiatrisk vårdavdelning med en allmänpsykiatrisk inriktning som har fokus på svåra depressioner och Postpartum tillstånd. Avdelningen är länkad till verksamhetsområdets ECT-enhet vilket gör det möjlighet att lära sig och även hoppa in och arbeta med den behandlingsverksamheten. Personalen består av läkare, sjuksköterskor, skötare, kurator och enhetschef. Vi har 16 vårdplatser och vårdar patienter inom ramen för såväl HSL som LPT och har intag dygnet runt. Åldern och diagnoserna hos våra patienter varierar och ofta är patienterna i ett akut skede av sin sjukdom när de kommer till oss. Vi arbetar med vårdlag utifrån ett kognitivt synsätt och ser samarbete med patientens familj och närstående som en naturlig del av behandlingen. Den psykiatriska vården på avdelningen bygger på en kombination av medicinska, psykologiska och sociala insatser. Behandlingen präglas av välbeprövade vetenskapliga metoder.
Vår avdelning kännetecknas av en bra arbetsmiljö och ett gott samarbete med våra vårdgrannar, vilket skapar en positiv miljö för både patienter och personal.
Som sjuksköterska på avdelning 89 har du arbetsuppgifter som innefattar vanligt förekommande psykiatriska och somatiska sjuksköterskeuppgifter. I ditt arbete medverkar du i omvårdnaden och ansvarar bland annat för bedömning, medicinhantering samt dokumentation. I ditt uppdrag som sjuksköterska ingår även viss arbetsledning för skötare/undersköterska i vårdlaget.
För oss är det viktigt att våra nyanställda kollegor blir väl omhändertagna och får rätt förutsättningar. Det innebär att du får en introduktion utifrån tidigare erfarenheter, kunskaper och förutsättningar samt bredvidgång med erfaren kollega. Vi är måna om kontinuerlig kompetensutveckling och arbetar därför återkommande med handledning för personalen och erbjuder utbildningsmöjligheter som går i linje med arbetet inom verksamheten. Vi ser gärna att du vill engagera dig i förändrings- och förbättrings arbete. Vi har ett positivt och öppet klimat.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Kunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. Det är meriterande om du har specialistutbildning inom psykiatri och/eller har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk heldygnsvård eller öppenvård. Vi ser även gärna att du som är nyutexaminerad sjuksköterska med ett intresse för psykiatrisk vård söker den här tjänsten.
För att trivas hos oss är du trygg i din roll som sjuksköterska och har vilja såväl som förmåga att fatta både stora och små beslut. Du kan behålla lugnet och agerar professionellt vid pressade situationer. Vidare behöver du vara flexibel och uppskatta att arbeta i team. Vi vill att du tillsammans med oss är med och verkar för ett gott arbetsklimat på avdelningen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan. Vi ser framemot att lära känna dig!
Utdrag ur belastnings- och misstankeregister kommer att göras innan eventuell anställning.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
