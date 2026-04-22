Sjuksköterska till Vuxenpsykiatriavdelning i Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Lund
2026-04-22
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde vuxenpsykiatri Lund delas in i fyra områden med inriktning allmänpsykiatrisk heldygnsvård, allmänpsykiatrisk öppenvård och beroende/psykos samt nationell högspecialiserad vård. Verksamhetsområdet har cirka 550 medarbetare och här arbetar vi kontinuerligt med utveckling av vårdinnehåll och brukarsamverkan.
Vuxenpsykiatriavdelning 6 är en avdelning belägen i Psykiatrihuset på Baravägen. Här är hela vårdkedjan samlad vilket underlättar samarbete och samverkan. Avdelning 6 är en allmänpsykiatrisk avdelning med öppen dörr. De patienter som ska vårdas här ska därför vårdas enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), klara av att förhålla sig till den öppna dörren och inte vara i behov av utökad tillsyn. I nuläget har avdelningen 16 vårdplatser. Samarbete sker med andra enheter i huset och speciellt med den nystartade enheten för avancerad psykiatri i hemmet (APIH) som erbjuder heldygnsvårdsinsatser i hemmet. På avdelningen arbetar enhetschef, en överläkare, en kurator, en peer-support, skötare, sjuksköterskor och sekreterare.
Vi är måna om våra patienter och anser att brukarens inflytande är en viktig del av enhetens arbete. Vi har därför en heltidsanställd peer support som en viktig del av teamet. Avdelningen utvecklar ständigt verksamheten tillsammans med brukarorganisationer, vilket har varit en stor framgångsfaktor. Vi värnar om en god arbetsmiljö där samarbete, stark teamkänsla och ett gott bemötande är en självklarhet och något som vi på enheten aktivt arbetar med att bevara.
Läs gärna mer om verksamheten på https://vard.skane.se/psykiatri-skane/mottagningar-och-avdelningar/vuxenpsykiatriavdelning-6-lund/
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
Nu har vi möjligheten att välkomna en sjuksköterskekollega till oss!
Som sjuksköterska är du arbetsledande på ditt arbetspass samt ansvarar för mediciner och specifik psykiatrisk omvårdnad. Hos oss utgör alla en viktig del av patienternas vård och bidrar med sin unika kompetens. Du planerar patientens vård, behandlar patienten och deltar i rondarbete. I det dagliga arbetet förekommer även en del medicintekniska arbetsuppgifter.
För att du ska komma in i rollen på ett så bra sätt som möjligt erbjuder vi en introduktion anpassad utifrån din kompetens och dina erfarenheter. Vi värdesätter även kompetensutveckling och erbjuder därför kontinuerliga utbildningar, såväl internt som externt.
Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning till och med 2026-12-31.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska alternativt är legitimerad specialistsjuksköterska inom psykiatri med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatri är meriterande. Vi välkomnar även dig som är nyexaminerad och har intresse för vår målgrupp.
För att trivas och lyckas i rollen kan du bevara lugnet och prioritera dina arbetsuppgifter, även under intensiva arbetsperioder. Du värdesätter ett tvärprofessionellt samarbete och är professionell i ditt bemötande gentemot såväl kollegor som i kontakt med andra professioner. Genom ditt engagemang och din positiva inställning bidrar du till vårt goda arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekryteringsprocess tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstankeregistret och belastningsregistret
Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: Villkor och förmåner - Region Skånehttps://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315480". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Olivia Börjesson, Teamledare 0724-59 81 43 Jobbnummer
9869433