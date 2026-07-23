Sjuksköterska till Vuxenpsykiatriavdelning i Helsingborg
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-07-23
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Är du sjuksköterska, gärna med specialistkompetens inom psykiatri, som vill bli en del av vårt härliga team och erbjuda våra patienter bästa möjliga vård? Då välkomnar vi dig till oss på Vuxenpsykiatriavdelning 56 i Helsingborg!
Verksamhetsområde vuxenpsykiatri Helsingborg har mottagningar och team förlagda i Helsingborg, Landskrona och Ängelholm. All heldygnsvård finns i Helsingborg. Vi bedriver specialistpsykiatrisk vård och behandling av patienter med svåra psykiska problem. Upptagningsområdet består av tio kommuner i nordvästra Skåne, med vilka vi har ett gott samarbete genom samverkansmöten och vårdplaneringar.
Avdelning 56 är en allmänpsykiatrisk akutvårdsavdelning för heldygnsvård samt en utbildnings- och utvecklingsavdelning, riktad till patienter över 18 år. Hos oss vårdas patienter med tillstånd och sjukdomar inom hela det psykiatriska diagnosspektret. Vi har även ett särskilt uppdrag för specialiserad ätstörningsvård.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Vill du bli vår nya kollega? Vi välkomnar nu en sjuksköterska eller psykiatrisjuksköterska till vår avdelning!
Hos oss arbetar du i vårdlag tillsammans med skötare och undersköterskor, där du har rollen som omvårdnadsansvarig sjuksköterska. I nära samarbete med patienter, anhöriga och kollegor ansvarar du för vårdplanering och bidrar till en personcentrerad och säker vård utifrån varje patients individuella behov.
Vi arbetar enligt Safewards, en modell som främjar en trygg vårdmiljö för både patienter och medarbetare. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat dokumentation, rondarbete, läkemedelshantering, omvårdnadsinsatser samt handledning av studenter enligt peer-learning-modellen. Tillsammans med dina kollegor verkar du för hög patientsäkerhet och en vård av hög kvalitet.
Som en del av Helsingborgs universitetssjukvård finns även goda möjligheter att engagera sig i forskning. Verksamheten har ett eget forskarnätverk som träffas regelbundet och stödjer medarbetare med forskningsintresse.
För att du ska få bästa möjliga start erbjuder vi en introduktion som anpassas efter dina erfarenheter och din kompetens. Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling genom såväl interna som externa utbildningsinsatser.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har även språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är starkt meriterande om du har en specialistutbildning i psykiatri. Det är även meriterande med tidigare erfarenhet av arbete inom vuxenpsykiatri och från psykiatrisk vård.
Som person är du empatisk, lyhörd och ansvarstagande med ett mycket gott bemötande mot såväl patienter som kollegor. Du har en hög handlingsberedskap och ett strukturerat arbetssätt och har förmåga att självständigt fatta beslut när så krävs. Samtidigt är du en lagspelare som trivs med att arbeta i team, och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Genom ditt engagemang och konstruktiva förhållningssätt bidrar du till vårt goda arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
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kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337010". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
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252 23 HELSINGBORG Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Suzan Lidsten, Enhetschef Suzan.Lidsten@skane.se 042-406 12 69 Jobbnummer
10010176