Sjuksköterska till Vuxenpsykiatriavdelning 88 psykos i Malmö
2025-09-03
Gör skillnad. Varje dag.
Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten självklarheter för dig? Letar du efter nästa utmaning där du utvecklas både i din profession och som person? Tveka inte att söka dig till oss på avdelning 88 redan idag!
Område psykos i Malmö/Trelleborg har som uppdrag att genom ett respektfullt bemötande ge en effektiv psykosvård för att möjliggöra ett bättre liv för människor med psykos. Inom öppen- och heldygnsvård bedömer, utreder, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar vi patienter med diagnoserna schizofreni, vanföreställningssymptom, schizoaffektiva syndrom samt andra tillstånd där psykosutveckling misstänks. Område psykos erbjuder psykiatriska insatser för personer med psykosproblematik. Vi utgår från en helhetssyn kring psykisk ohälsa som bygger på en kombination av medicinska, psykologiska och sociala insatser.
Område psykos består av fyra öppenvårdsmottagningar och tre enheter som bedriver heldygnsvård. Avdelning 88 är en slutenvårdsavdelning med 13 vårdplatser för patienter med psykossjukdom och funktionsnedsättningar samt förstagångsinsjuknade i psykos. Här vårdas patienter frivilligt men även enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Är du utbildad sjuksköterska med intresse för psykiatri? Då kanske du är vår nya kollega!
Vi erbjuder ett engagerande och spännande arbete med arbetskamrater som har lång erfarenhet av psykosvård. Du får ett utvecklande arbete, såväl yrkesmässigt som personligt där utvecklingsmöjligheter och inriktning styrs utifrån de behov som finns hos våra patienter och deras anhöriga. Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av våra patienter och deltar i medicinering, bedömning och dokumentation i våra journalsystem. Vården sker i samarbete med enhetens öppenvårdsmottagningar, övriga enheter på sjukhuset samt kommunen. Omvårdnadsdokumentationen sker i datasystemet Melior, enligt VIPS-modellen.
Region Skåne satsar på ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor. För nyexaminerade finns ett kliniskt basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor. För de som vill specialistutbilda sig erbjuds utbildningsförmåner inom prioriterade områden. Målet för område psykos är att så många sjuksköterskor som möjligt har vidareutbildning i psykiatri. Genom att våra medarbetare utvecklas fortlöpande kan vi ge en bättre vård till våra patienter. Vi skapar kontinuerligt möjligheter att få tjänstledighet till studier. Därutöver är vi generösa med andra utbildningar, såväl internt som externt.Kvalifikationer
Vi välkomnar såväl en nyexaminerad som erfaren legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det ses som meriterande om du har utbildning inom psykiatri samt om du har vana att arbeta i olika verksamhetssystem.
Gillar du att ta ansvar och fatta egna beslut samtidigt som du värdesätter samarbete i team? Då tror vi att du har goda förutsättningar att trivas hos oss. Genom ditt engagemang och positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Därtill har du en hög handlingsberedskap, ett mycket gott bemötande och kan ändra din planering efter hur situationen ser ut. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vård och omsorg. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatri. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet.
