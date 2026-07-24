Sjuksköterska till Vuxenpsykiatriavdelning 87 psykos i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-07-24
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Område psykos erbjuder psykiatriska insatser för personer med psykosproblematik. Vi utgår från en helhetssyn kring psykisk ohälsa som bygger på en kombination av medicinska, psykologiska och sociala insatser.
Område psykos i Malmö ska med ett respektfullt bemötande ge en effektiv psykosvård för att möjliggöra ett gott liv. Vårt uppdrag inom öppen- och slutenvård är att bedöma, utreda, diagnostisera, behandla och rehabilitera patienter med diagnoserna schizofreni, vanföreställningssymptom och schizoaffektiva syndrom samt alla tillstånd där psykosutveckling misstänks. Område psykos består av fyra öppenvårdsmottagningar och tre slutenvårdsenheter.
Avdelning 87 är en slutenvårdsavdelning med 14 vårdplatser för patienter med psykossjukdom och funktionsnedsättningar samt förstagångsinsjuknade i psykos. Vi är cirka 25 medarbetare som arbetar på avdelningen.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Vi utökar vår bemanning av sjuksköterskor och söker nu nya sjuksköterskekollegor som vill ingå i vårt team. Vi ser alltid nya medarbetare som en möjlighet att utveckla verksamheten!
Hos oss erbjuds du ett engagerande och spännande arbete med arbetskamrater som har lång erfarenhet av psykosvård. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete, såväl yrkesmässigt som personligt där utvecklingsmöjligheter och inriktning styrs utifrån de behov som finns hos våra patienter och deras anhöriga.
Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av våra patienter och deltar i medicinering, bedömning och dokumentation i våra journalsystem. Vi lägger också stor vikt vid samtalen med patienter och teamarbetet med övrig profession på avdelningen, allt för att säkerställa en mer personcentrerad vård. Utöver det samverkar du med enhetens öppenvårdsmottagningar, kommun och övriga vårdgrannar. Omvårdnadsdokumentationen sker i datasystemet Melior, enligt VIPS-modellen.
Region Skåne satsar på ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor. För nyexaminerade sjuksköterskor finns ett kliniskt basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor. För sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig erbjuds utbildningsförmåner inom prioriterade områden. Målet på område psykos är att så många sjuksköterskor som möjligt har en vidareutbildning i psykiatri och vi skapar därför kontinuerligt möjligheter till tjänstledighet för studier.
Vi är även generösa med andra utbildningar, både internt och externt, eftersom vi anser att det är viktigt att våra medarbetare fortlöpande utvecklas för att kunna ge en ännu bättre vård till våra patienter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har intresse för psykiatri. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Som person är du flexibel, har ett positivt förhållningssätt och lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är engagerad, drivande och ser positivt på förbättrings- och utvecklingsarbete. Vidare ser du god samarbetsförmåga som en förutsättning för att göra ett bra arbete och bidrar till att arbetsgruppen fortsätter att vara entusiasmerande och positiv. Därtill är du trygg, stresstålig, strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt samt har ett empatiskt bemötande gentemot våra patienter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som en del av en lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335254". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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000 00 - Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Anna Pernryd, Enhetschef 0725-976480 Jobbnummer
10010555