Sjuksköterska till Vuxenpsykiatriavdelning 3 psykos i Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-06-22
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Lund
, Staffanstorp
, Burlöv
, Malmö
, Eslöv
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du nyexaminerad och har svårt att bestämma dig för vart du vill börja din karriär? Eller är du sjuksköterska med erfarenhet från annan verksamhet? Kom till oss! Hos oss får du den kompetensutveckling du behöver för att bli trygg i din roll som sjuksköterska. Vi anpassar introduktionen efter dina behov och tidigare erfarenheter.
Verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri i Lund delas in i fyra områden: slutenvård, öppenvård, resursteamet och psykos. Inom verksamhetsområdet är vi cirka 670 medarbetare. Här bedriver vi en stor bredd av psykiatriska verksamheter där medarbetarna tillsammans besitter en bred och djup kompetens. Vi huserar i ljusa och moderna lokaler i Lund.
Avdelning 3 är en välfungerande heldygnsavdelning med 16 vårdplatser där vi huvudsakligen behandlar personer med psykossjukdom och bipolär sjukdom samt övriga psykiatriska diagnoser. Upptagningsområdet är Lund med sju kranskommuner. Avdelningen är en energirik och spänningsfylld arbetsplats med ett team som består av teamledare, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeut, kurator, psykolog, fysioterapeut, sekreterare och enhetschef. Två sjuksköterskor och en teamledare arbetar dagtid och tjänar som förstärkning när det är som mest att göra under arbetsdagarna för att säkra kvaliteten på vårt gemensamma arbete. Det innebär att det alltid finns personer med erfarenhet att vända sig till om frågor dyker upp under ett arbetspass.
Jag skulle egentligen jobba inom somatiken men halkade in på psykiatrin och har aldrig ångrat mig. Jag hade många förutfattade meningar och tänkte att psykiatrin var skrämmande och hotfull. Så fel jag hade. Mina kunskaper som sjuksköterska tas till vara på och jag känner mig uppskattad, tillräcklig och stolt över mitt arbete. Det roligaste med arbetet som sjuksköterska i psykiatrin är att det är fritt och jag får vara uppfinningsrik och nytänkande i planeringen med mina patienter. - Angelica, enhetschef på avdelning 3.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Vi söker nu en sjuksköterskekollega som vill bli en del av vårt team och tillsammans med oss bidra till en trygg, välfungerande och trivsam arbetsmiljö där vi stöttar varandra och trivs på jobbet.
Hos oss inleds varje arbetsdag med ett pulsmöte där vi gemensamt planerar och fördelar dagens arbete. Det skapar struktur, delaktighet och en god överblick över patienternas behov.
Vi lägger stor vikt vid det nära omvårdnadsarbetet och arbetar aktivt för att bygga förtroendefulla och trygga relationer med våra patienter. Som sjuksköterska arbetar du i nära samarbete med undersköterskor, där ni tillsammans ansvarar för både omvårdnad och administrativa uppgifter. Det ger dig goda möjligheter att vara delaktig i hela vårdprocessen från planering till dagliga aktiviteter som samtal och promenader.
Vi erbjuder även ett brett utbud av gruppaktiviteter för våra patienter, såsom skapande, avslappning, fysisk aktivitet och återhämtningsinriktade insatser, där du som sjuksköterska kan vara en aktiv del.
Som ny hos oss får du en individuellt anpassad introduktion och handledning utifrån din erfarenhet, för att du ska få en trygg och bra start i din roll.
Låter det intressant? Du är varmt välkommen att kontakta mig, Angelica, för att veta mer eller boka ett studiebesök jag berättar gärna mer om hur det är att arbeta hos oss!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har specialistutbildning inom psykiatri samt om du har tidigare erfarenhet från yrket och/eller inom psykiatri.
Du är empatisk, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta i team. Du har ett kvalitetsmedvetet förhållningssätt och är lyhörd för både patienter och kollegor. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du både kan arbeta självständigt och tillsammans med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
I denna rekrytering kommer vi att använda oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan i dag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327391". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
291 89 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Rebecca Vainonen 046-178931 Jobbnummer
9973206