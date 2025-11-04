Sjuksköterska Till Vuxenpsykiatri Neuropsykiatri Laro I Uddevalla
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Om verksamheten
På vår mottagning kommer du att erbjudas ett spännande och utmanade uppdrag.
Du kommer att vara en del av vår arbetsgrupp på 13 personer. Arbetsgruppen består av läkare, medicinska sekreterare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeut, och kurator. Vi har ett nära samarbete med ytterligare två psykiatriska mottagningarna som är lokaliserade i samma hus.
Vår ambition är att erbjuda och skapa förutsättningar för stimulerande och utvecklande arbete på vår Mottagning, med väl inarbetade kollegor och en god arbetsgemenskap med olika inriktningar under samma tak. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen ses som basen i den specialistpsykiatriska verksamheten där målet är att, så långt som möjligt, utreda, diagnostisera, behandla och rehabilitera i patientens närmiljö.
Målgruppen är i första hand personer som har behov av utredning och behandling av neuropsykiatriska diagnoser inom specialistpsykiatrins ansvarsområde, samt personer som behandlas för opioidberoende genom LARO (läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende).Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer dina arbetsuppgifter bland annat att bestå av omvårdnads- och behandlingsarbete i form av medicinuppföljning, bedömningssamtal, telefonrådgivning, samverkan med andra vårdgivare, SIP, vårddokumentation samt andra förekommande arbetsuppgifter på mottagningen. Tjänsten kommer huvudsakligen riktar sig mot LARO teamet på mottagningen.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med erfarenhet. Specialistutbildning och erfarenhet från psykiatrisk verksamhet är meriterande.
Arbetet kräver att du har en personlig mognad, har vana och tycker om att arbeta självständigt och att snabbt kunna ta egna beslut. Du bör vara stresstålig och kunna klara av ett högt arbetstempo med. Vi förutsätter att du är strukturerad, tydlig, ordningsam och flexibel samt har en vilja och intresse av att arbeta och ingå i ett team.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter egenskaper såsom flexibilitet och god social kompetens där humor, framåtanda och positivt tänkande är en klar merit.Övrig information
Tjänsten avser tillsvidareanställning. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
