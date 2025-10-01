Sjuksköterska till VO Ortopedi i Helsingborg och Ängelholm
Sjuksköterskejobb
Gör skillnad. Varje dag.
Är du sjuksköterska och nyfiken på Ortopedi? Vill du vara en del av ett kompetent och tvärprofessionellt team som tillsammans skapar förutsättningar för den bästa personcentrerade vården? Vill du få möjlighet att arbeta med både ett akut och ett elektivt flöde? Då är det här den perfekta tjänsten för dig.
Verksamhetsområdet (VO) Ortopedi strävar efter utvecklandet av nya attraktiva tjänster för att möta våra medarbetares behov. Vi erbjuder dig nu den unika möjligheten att jobba på två olika sjukhus, med en kombination av elektiv och akut ortopedi där du får vara en del av att förstärka vi-känslan inom VO Ortopedi. Verksamhetsområdet tillhör Helsingborgs lasarett och bedriver verksamhet i både Helsingborg och Ängelholm.
Tyngdpunkten i Helsingborg är det akuta uppdraget medan Ängelholm är en elektiv produktionsenhet. Mottagning och vårdavdelning finns på båda orterna. I Helsingborg ingår också rehabiliteringsenheten, som försörjer hela sjukhuset med arbets-och fysioterapeuter. Vår avdelning i Helsingborg arbetar med akutortopedi och har intagning dygnet runt. Vi arbetar främst med akuta operationer, pre och postoperativ vård. Vi vårdar både unga som äldre patienter med olika ortopediska diagnoser och omvårdnadsbehov. Tempot är högt, varierande arbetsuppgifter och den ena dagen är inte den andra lik.
På vår avdelning i Ängelholm arbetar vi med elektiv ortopedi, operationer av höft och knäproteser samt okomplicerad ländryggskirurgi. Vi har också till viss del ett urologiskt och gynekologiskt elektivt spår. Här arbetar vi planerat och strukturerat efter det planerade flödet och vårdtiderna är korta.
Våra avdelningar präglas av en god stämning och intresset flödar för nya idéer och ständiga förbättringar. Patientsäkerheten värderar vi högt och våra medarbetare är ytterst delaktiga. Vi värderar att arbeta tvärprofessionellt för att tillvarata kunskap på bästa sätt. Vi har en stark framåtanda och glädje för att utveckla vården med patientens delaktighet och patientsäkerhet i fokus.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Om du är trygg i dig själv och tycker om utmaningen att inte alltid veta hur din arbetsdag kommer att se ut och vill påverka hur vi skall utveckla vårt verksamhetsområde Ortopedi. Då söker vi just dig som vågar. Vi välkomnar nu en ny kollega!
I din yrkesroll som sjuksköterska hos oss kommer du att utmanas såväl som utvecklas. Du arbetar utifrån patientens unika behov och tar eget ansvar, samtidigt som du samarbetar nära dina kollegor och närmaste chef i en miljö där delaktighet står i fokus.
Vad erbjuder vi dig?
• Du får en bred kompetens som sträcker sig utanför Ortopedi. Då vi vårdar patienter över olika specialiteter, både i Helsingborg och i Ängelholm.
• Kompetensutveckling genom vår egen kliniska fördjupningsutbildning i ortopedi KFU, möjlighet att gå Ortopedi 15 poäng på högskolan i Malmö.
• Individuell introduktion som innefattar avdelningarna både i Helsingborg och Ängelholm.
• Möjlighet att arbeta med vårdutveckling utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.
• Obligatorisk utbildningsdag en gång per 10 veckor schemalagt .
• 10 veckors schema, två helger utav 5. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom ortopedisk verksamhet är det meriterande för tjänsten.
Som person är du positiv, engagerad och har en stark vilja och driv att utvecklas i din profession. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och du delar gärna med dig av din kunskap och erfarenhet till andra. Din lösningsorienterade inställning gör att du ser utmaningar som möjligheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
