Sjuksköterska till VO Kirurgi till Centralsjukhuset i Kristianstad
2025-12-19
Gör skillnad. Varje dag.
Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska och vill växa tillsammans med oss inom VO Kirurgi på Centralsjukhuset i Kristianstad. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där utveckling, samarbete och god vård står i fokus i en verksamhet som ständigt rör sig framåt.
Verksamhetsområde (VO) Kirurgi är en av de största verksamheterna vid Centralsjukhuset Kristianstad och består av mottagningsverksamhet med kärl-, övre/nedre gastro- och bröst-/plastikpatienter. Vi har även onkologisk behandlingsenhet, Kirurgiavdelning Akut, Kirurgiavdelning, Urologi- och kärlavdelning, Gynekologi Kirurgi Öron-Näs-Hals samt Ortopediavdelning Akut.
Vår Kirurgiavdelning är specialiserad för patienter som behandlas kirurgiskt för bland annat kolorektala sjukdomstillstånd. Vi har även patienter med kirurgiska akuta tillstånd. Flera av våra patienter kan ha en onkologisk diagnos. Hos oss bedriver vi såväl pre- som postoperativ vård. Utvecklingen inom specialiteten går framåt, kirurgiska tekniker och medicinska behandlingar blir alltmer komplexa och samtidigt mer tillgängliga för ett större antal patienter.
Hos oss arbetar kunniga samt engagerade medarbetare och vårt mål är att alltid ha patienten i fokus. Vi är ett stort team med olika yrkeskategorier som jobbar tätt tillsammans kring patienten. Vår avdelningsfarmaceut avlastar sjuksköterskorna med att beställa läkemedel, ser till så att alla läkemedel finns i vårt sortiment och fyller på läkemedelsvagnarna till varje team. Farmaceuten hjälper även till med att iordningsställa dropp, antibiotika och tablettdelning. Under dagtid på vardagar har vi samordnare som bland annat koordinerar alla inkommande samtal och en SVU-koordinator som planerar och kartlägger patientens behov inför hemgång.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Hos oss erbjuds du en utvecklande miljö där vi satsar på utbildning av personal med grundlig bredvidgång inom våra olika medicinska specialiteter. Som sjuksköterska har du en betydelsefull roll, i en mångsidig och lärorik miljö, där du under en vanlig dag arbetar med omväxlande arbetsuppgifter och ofta ställs inför nya situationer. På vårdavdelningen arbetar vi i tvärfunktionella team. I rollen är du behjälplig i den basala och specifika omvårdnaden av både våra inneliggande patienter och våra dagvårdspatienter.
Vi erbjuder dig ett varierande arbete med möjlighet till ständig utveckling både inom din yrkesroll som undersköterska och delaktighet i arbetet med att utveckla och förbättra vården på enheten. På vår avdelning arbetar vi mycket med kompetensutveckling och vi har en utbildningsundersköterska som stöttar våra nyanställda genom att hålla i praktiska utbildningar och klinisk handledning. Vi bedriver vård dygnet runt alla dagar i veckan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande med erfarenhet av arbete på en akutvårdsavdelning samt om du tidigare har arbetat i journalsystemet Melior.
Vi söker dig som har god organisationsförmåga och som kan prioritera ditt arbete när en akut situation uppkommer. För oss är det en självklarhet att du är noggrann och tar hand om patienterna utifrån deras olika behov med ett gott bemötande. Som person är du engagerad, initiativrik och flexibel samt öppen för nya utmaningar och möjligheter. Vi vill även att du, precis som vi, värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet och ett gott samarbete mellan kollegor och närmaste chef. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
