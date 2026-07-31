Sjuksköterska till VO kirurgi i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-07-31
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Gör skillnad. Varje dag.
På Kirurgiavdelning mag-tarm vid Helsingborgs lasarett får du möjlighet att arbeta med avancerad vård i en dynamisk och utvecklande miljö. Vår verksamhet är inriktad på högspecialiserad kirurgi inom kolorektala och övre gastrointestinala sjukdomar. Här tar vi hand om både planerade och akuta patienter med såväl onkologiska sjukdomar som akuta kirurgiska tillstånd - vilket ger dig en spännande och omväxlande vardag där din kompetens gör skillnad varje dag.
I dagsläget har vi 18 vårdplatser, men vi har ambitionen att växa och utvecklas ytterligare. Vår nyrenoverade, moderna avdelning är utrustad med enkelrum som skapar en trygg och bekväm miljö för våra patienter. För oss som arbetar här innebär det också en stor förmån att få jobba i ljusa, fräscha och teknikvänliga lokaler som underlättar vårt dagliga arbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vårt team kännetecknas av hög kompetens, starkt engagemang och ett nära samarbete. Här möts skickliga medarbetare från olika professioner som tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål - att erbjuda våra patienter personcentrerad vård av högsta kvalitet där vi alltid strävar efter att skapa värde och trygghet för varje individ.
Hos oss får du en unik möjlighet att utvecklas genom att arbeta med högspecialiserad kirurgi inom ett spännande och komplext område. Vi är stolta över vår positiva arbetsmiljö där nytänkande och utveckling står i fokus, och där allas idéer och insatser värdesätts. Att arbeta på kirurgiavdelning mag-tarm är en chans att bredda din kompetens, lära dig något nytt varje dag och växa i din yrkesroll.
Läs gärna vårt reportage Bredd och spännande utmaningar på kirurgen i Framtidens Karriär - Sjuksköterska: http://bit.ly/4ptnRIn
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du en arbetsdag som är både omväxlande och utvecklande. Här får du bland annat arbeta med medicintekniska moment, centrala infarter, smärtbehandling (PCEA och PCA), nutritionssonder och sårvård med undertrycksbehandling. En viktig del av vården handlar om mobilisering av patienter, där du får ett gott stöd av våra fysioterapeuter. Här utvecklar du en bred kirurgisk kompetens och en god grund för att växa i din yrkesroll.
Oavsett om du är ny i yrket eller erfaren sjuksköterska erbjuder vi dig en individanpassad introduktion med stöd av erfarna och stöttande kollegor. Om du är nyutbildad får du chansen att stärka dig i din roll genom Region Skånes introduktionsprogram, som kombinerar klinisk färdighetsträning med teoretiska föreläsningar. För dig som vill ta ytterligare steg i karriären finns möjlighet till en betald specialistutbildning inom kirurgi (60 högskolepoäng) som du kan läsa på halvfart under två år - samtidigt som du fortsätter arbeta hos oss. Vi uppmuntrar dig att aktivt utforska och bygga vidare på din kompetens. Du kan exempelvis bli omvårdnadsansvarig sjuksköterska och delta i omvårdnadsronder, och på så sätt bidra till utvecklingen av vården och våra patienters välbefinnande.
Teamkänslan är vår styrka. Vi arbetar i tvärprofessionella team som består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och en försörjningsfarmaceut som stöttar med läkemedelshantering. Utöver det har vi ett starkt stöd från bland annat stomiansvarig undersköterska, dietist, kommunsamordnande undersköterska, platskoordinator och servicevärdar. Vi samarbetar också nära med smärtteamet för att säkerställa att våra patienter får individuellt anpassad smärtlindring. Vår arbetsplats präglas av samarbete, omtanke och trygghet - både för våra patienter och för dig som kollega. Här vill vi att du ska trivas, utvecklas och känna dig som en viktig del av teamet!
Tjänsten innebär rotationsarbete dag, kväll och natt. Antal nattpass påverkar veckoarbetstiden. Helgtjänstgöring ingår, två av fem helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du erfarenhet av kirurgisk vård eller specialistutbildning inom området är det meriterande.
För att trivas i rollen är du en flexibel och trygg person som uppskattar variationer i arbetstempo. Du har god förmåga att anpassa och prioritera ditt arbete samt visar omsorg om såväl patienter som deras närstående och dina kollegor. Inom vårt verksamhetsområde tar vi vara på vår samlade kompetens och delar med oss av denna till varandra. Vi ser det som viktigt att du också vill vara med och bidra till detta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Löneintervall: 30.000-46.000 kr
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335067". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Charlotte Yhlens gata 10 (visa karta
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251 87 HELSINGBORG Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Salam Amoudi, Vårdförbundet 042-406 15 30 Jobbnummer
10016877