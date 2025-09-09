Sjuksköterska till Viljan Rödakorsgatan i Tyringe
2025-09-09
Om Viljan Rödakorsgatan
Viljan Rödakorsgatan är ett boende i Tyringe som ligger naturnära med skogen runt hörnet. Rödakorsgatan består av 20 permanenta och 8 korttidsplaceringar. I Tyringe med omnejd är vi mer kända som "Syster Annas" som år 2019 kan skryta med 100 års erfarenhet och historik inom vård och omsorg. Viljan Rödakorsgatan i Tyringe är verksamma inom socialpsykiatri med både permanent och korttidsboende.
Boendet riktar sig till personer med psykossjukdom och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi erbjuder insatser enligt SoL, både långtidsboende och korttidsboende/rehabilitering, för kvinnor och män från 18 år och uppåt. Rödkorsgatan ligger i Hässleholms kommun med närhet till både kommunikationer och aktiviteter av olika slag
Beskrivning av tjänsten Sysselsättningsgrad: 80-100%
Dagtid måndag-fredag exklusive röda dagar.
Du är omvårdnadsansvarig sjuksköterska och arbetar tillsammans med VC samt bitr.vc Vi erbjuder:
Trivsam och god arbetsmiljö
Coachande och stöttande chefer
Möjligheter att påverka verksamheten
Utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och förmåner
Attendo Talents - med ett gediget kursutbud,
Du blir en nyckelperson Vi söker dig som är legitimerad pykiatrisjuksköterska/sjuksköterska, har yrkeserfarenhet och ett intresse för socialpsykiatri. Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk med förmågan att prioritera och leda andra. Du trivs med att handleda personal i hälso- och sjukvårdsfrågor och motiveras av, att tillsammans med dina kollegor, organisera arbetet på bästa sätt.
Som sjuksköterska i Viljan är du betydelsefull, din kunskap och kompetens värdesätts högt. Du är en del av laget som arbetar för att stärka individen. Du har en arbetsledande roll med stora möjligheter att påverka verksamheten.
För att trivas hos oss är det viktigt att du delar våra värderingar Engagemang - Kompetens och Omtanke. För tjänsten gäller att du är intresserad, sätter laget före jaget och har en vilja att utvecklas och utveckla.
SammanfattningRoll: Sjuksköterska
Anställningsform: Tillsvidare
Tjänstgöringsgrad: 80-100%
Arbetstid: måndag till fredag
Vad kan vi erbjuda dig?Viljan är en del av Attendo, en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessenFöre eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2025-10-31 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om AttendoViljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje. Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: charli.lindberg@viljan.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
