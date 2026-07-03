Sjuksköterska till Victoria äldreboende, Limhamn
Forenede Care AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-07-03
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Vi välkomnar en sjuksköterska som vill bli en del av vårt fantastiska team!
Hos oss söker du inte bara en tjänst som sjuksköterska. Du söker en arbetsplats där din kompetens, ditt engagemang och dina idéer får utrymme att göra verklig skillnad.
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska till en tillsvidareanställning på Victoria Vård- och omsorgsboende. För dig som har erfarenhet, intresse och vilja att utvecklas finns möjlighet att kombinera det kliniska arbetet med ett utökat uppdrag inom samordning, handledning och kvalitetsutveckling.
Vi tror på att utveckla människor. Därför erbjuder vi inte bara ett arbete – vi erbjuder möjligheten att växa tillsammans med oss.
Här kommer du att arbeta
Victoria Vård och omsorgsboende är ett modernt särskilt boende i Limhamn med 60 lägenheter fördelade på sex avdelningar med för personer med demenssjukdom med vårdbehov. Beläget nära Limhamns kalkbrott erbjuder vi en trygg och naturnära miljö där livskvalitet, delaktighet och respekt står i centrum.
Vi arbetar enligt ett personcentrerat förhållningssätt och med "Leva Livet"-konceptet, där varje individ ges möjlighet att leva sitt liv på sina egna villkor – oavsett sjukdom och/funktinsnedsättning. Vi är stolta över vårt multiprofessionella team där sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och äldre pedagog, gruppledare och chef arbetar nära varandra. Vi tror på ett personcentrerat arbetssätt där varje profession bidrar med sin kompetens och där samarbete är en självklar del av vardagen.
Vem är du?
Som sjuksköterska hos oss har du en central roll i verksamheten. Du ansvarar för medicinska bedömningar, omvårdnadsplanering, läkemedelshantering, dokumentation och samverkan med boende, närstående, läkare och övriga professioner.
Du leder och handleder omvårdnadspersonalen i det dagliga vårdarbetet och bidrar till att säkerställa en trygg, säker och personcentrerad vård. Du har en viktig del i att säkerställa trygg och professionell vård för våra boende tillsammans med din sjuksköteskekollegor. I rollen ingår även dokumentation, vårdplanering och överrapportering samt att du tillsammans med kollegor, läkare och ledning planerar och prioriterar insatser.
Vi söker dig som vill vara aktiv i och bli en del av verksamhetens för utveckling och kvalitetsarbete som en naturlig del av sjuksköterskans profession.
Beskrivning av tjänsten
är legitimerad sjuksköterska
har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har erfarenhet av arbete med äldre personer, gärna inom demensvård
har god kunskap om personcentrerad vård
arbetar strukturerat och självständigt
är trygg i din profession och tycker om att samarbeta
ser handledning och kunskapsdelning som en naturlig del av ditt arbete
vill bidra till utveckling och förbättring.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorg.
För att trivas i tjänsten är du engagerad och bryr dig om dina medmänniskor samtidigt som du är bra på att skapa goda relationer och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Det är meriterande om du...
är Silviasjuksköterska eller har specialistutbildning demens inom vård av äldre
har erfarenhet av kvalitetsregister såsom BPSD och Senior Alert
har erfarenhet av utveckling, förbättringsarbete eller samordningsuppdrag
är van att arbeta i digitala verksamhetssystem såsom Sekoia och Signit.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som medarbetare på Forenede Care får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdag 26-08-15Publiceringsdatum2026-07-03Kontaktperson för detta jobb
Linda Nilsson
E-postadress: lindni@forendecare.se
Du är efterlängtad - välkommen till oss!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8016970-2086164". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Lilla Högestensgatan 2 (visa karta
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216 32 LIMHAMN Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
9992492