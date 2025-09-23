Sjuksköterska till Verksamhetsområde Hinseberg.
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Hinsebergs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/hinseberg/#verksamhet
Verksamhetsområde Hinseberg ligger utanför Frövi, cirka 30 km nordost om Örebro, och består av en anstalt för kvinnor med 150 platser och ett häkte för både män och kvinnor med plats för 72 häktade.
220 medarbetare och 10 chefer förvaltar, leder och utvecklar verksamheten. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. På anstalten Hinseberg är de intagna sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller i anstaltens produktion. På häktet Hinseberg befinner sig klienterna under sin domsprocess. Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Kriminalvården bedriver viss hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På Hinseberg finns en sjukvårdsmottagning på häktet och en på anstalten där fyra sjuksköterskor arbetar gemensamt. Utöver sjuksköterskor arbetar också en anställd psykolog samt inhyrda läkare, psykiatriker och barnmorska samt fysioterapeut. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av åkommor av såväl somatisk som psykiatrisk karaktär, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand genom dosdispensering. Dokumentation sker i PMO patientdatajournal. Arbetet är omväxlande och utmanande, du arbetar självständigt med egna bedömningar och ingår i ett större sammanhang med andra befattningar inom Kriminalvården. Mötet med människan är lika viktigt som ditt kliniska arbete. Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har stor integritet och förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är kvalitetsmedveten och noggrann samt har förmågan att själv strukturera ditt angreppssätt och driva dina processer vidare.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Legitimerad sjuksköterska
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande:
• En för arbetsgivaren relevant specialisering eller vidareutbildning, exempelvis inom
psykiatri, akutsjukvård eller öppenvård
• Arbetslivserfarenhet inom yrket
• Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Kriminalvården strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning samt ökad mångfald.
