Sjuksköterska till Växelvården/korttidsboende. Gör skillnad varje dag!
2025-10-28
Sjuksköterska till Växelvården/korttidsboende - Gör skillnad varje dag!
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får använda hela din kompetens, samtidigt som du bidrar till trygg och professionell vård? Nu söker vi en legitimerad sjuksköterska till Hässleholms kommuns växelvård och korttidsboende på dagtid.
På Högalid finns en växelvårdsavdelning, två korttidsavdelningar samt två SÄBO avdelningar. På växelvårdsavdelningen finns det ett par korttidsplatser och som sjuksköterska ansvarar du för hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter som tillfälligt vårdas där, till exempel för rehabilitering efter en sjukdom eller vid avlastning av anhöriga. Som sjuksköterska i vår organisation blir du en nyckelspelare i att ge trygg och professionell vård där den behövs som mest. Du kommer att ingå i ett team där du blir en av 3 sjuksköterskor, rehab och omvårdnadspersonal.
Det här erbjuder vi dig!
Ett varierande och stimulerande arbete med möjlighet att påverka. Tillsvidareanställning på heltid med arbetstidsmått 38,25 timmar/vecka. Arbetstid, dagtid med tjänstgöring var 5:e helg. Stöd av ett erfaret team och möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Vi erbjuder även:
Individanpassad introduktion som ger dig en trygg start Internutbildningar inom exempelvis sårvård, hygien, dokumentation, psykisk hälsa, demens och digitala system Arbetsgrupper där du får vara med och påverka utvecklingen av yrkesrollen och verksamheten Konkurrenskraftig lön och goda pendlingsmöjligheter Förmåner som friskvårdsbidrag och möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagarPubliceringsdatum2025-10-28Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
God datorvana (vi dokumenterar i Procapita)
B-körkort för manuellt växlad bil
Meriterande:
Vidareutbildning inom vård av äldre Vidareutbildning som distriktssköterska
I
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och gillar att ta ansvar. Du trivs med att arbeta självständigt, men samarbetar också gärna med kollegor. Du är lösningsfokuserad, stresstålig och har en positiv inställning.
Vill du bli en del av ett engagerat team och bidra till trygg vård i människors vardag? Vi intervjuar löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Du delar våra värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Innan en anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, vilket görs genom att uppvisa att du har Svenskt medborgarskap, medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt uppehålls- och/ eller arbetstillstånd.
Innan en anställning på omsorgsförvaltningen vill vi att du uppvisar ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister från polisen för att påskynda rekryteringsprocessen. Beställ registerutdraget som heter Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Lämna löneanspråk i din ansökanOm företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Avdelningen hälsa och sjukvård har ansvar för insatser inom hemsjukvård och rehabilitering. Insatserna utförs av sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringsassistenter, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som även utifrån profession delegerar till vårdpersonal inom övriga verksamhetsområden.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
