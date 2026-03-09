Sjuksköterska till Västerås Stad, Sommaruppdrag
Svensk Vårdsupport AB / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2026-03-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Vårdsupport AB i Västerås
, Enköping
, Sala
, Heby
, Avesta
eller i hela Sverige
Sjuksköterska till Västerås Stad, Sommaruppdrag
Plats: Västerås StadPeriod: 2026-06-01 - 2026-08-23Tjänstgöring: Schemalagd arbetstid enl bifogat schema, kvällar och helger ingår
Vill du ha ett utvecklande och varierande sommaruppdrag där din kompetens verkligen gör skillnad? Nu söker vi en engagerad sjuksköterska till Västerås stads sjuksköterskeenhet.Sjuksköterskeenheten ansvarar för cirka 850 patienter fördelade på 16 boenden. Här arbetar du i en verksamhet där sjuksköterskans kliniska bedömningar och initiativ är en central del av vården. Vården bedrivs upp till primärvårdsnivå och du har ett nära samarbete med läkare från vårdcentralen, där rond planeras utifrån dina observationer och medicinska bedömningar. Som sjuksköterska hos oss får du ett självständigt och omväxlande arbete där du möter patienter med olika behov och samtidigt är en viktig del av teamet kring patienten.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Medicinska bedömningar och omvårdnadsinsatser
Kontakt och samarbete med läkare
Anhörigkontakt och stöd
Palliativ vård
Handledning och vägledning till omvårdnadspersonal
Läkemedelshantering
Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB
Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning. Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.Vi erbjuder:
Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utveckling
AnsökanLåter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2026-03-13. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!
Kontakt:För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Linn Svensson, Konsultchef +46720777876 linn.svensson@vardsupport.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: linn.svensson@vardsupport.se Arbetsgivare Svensk Vårdsupport AB
(org.nr 556809-5375)
Vasagatan 12 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Kontakt
Linn Svensson linn.svensson@vardsupport.se +46720777876 Jobbnummer
9784096