Sjuksköterska till Väsby pskytiatriska mottagning 2, Psykosvård Stockholm
2026-04-15
Värnar du som sjuksköterska om vården för personer med psykossjukdomar? Vill du vara med i utvecklingen av Psykosvård Stockholm? Då kan vi erbjuda dig ett meningsfullt arbete!
Psykosvård Stockholm är en ny verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde, där vi samlat alla våra befintliga öppenvårdsmottagningar och heldygnsvårdsavdelningar för patienter med psykossjukdom i en organisatorisk enhet.
Om enheten
Väsby psykiatriska mottagning 2 i Upplands Väsby är en öppenvårdsmottagning för patienter med psykossjukdomar. I vårt arbetssätt ingår farmakologiska, anhöriginriktade och psykologiska behandlingsmetoder. Mottagningen arbetar i ljusa och rymliga lokaler nära Upplands Väsbys pendeltågsstation och centrum. Här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, kurator, en medicinskt ansvarig överläkare, specialistläkare och i perioder ST-läkare och AT-läkare. Medicinska sekreterare bistår med övergripande administration. Vårt mål är att erbjuda kvalificerade behandlingar till våra patienter och samtidigt skapa en arbetsmiljö som känns trivsam och inspirerande för våra medarbetare. Kollegialitet, erfarenhetsutbyte, ett öppet klimat och kompetensutveckling är viktiga faktorer för våra sjuksköterskor, faktorer som vi arbetar aktivt med.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Du som sjuksköterska kommer vara en viktig del i utvecklingen av vården för våra psykospatienter. Som sjuksköterska på vår mottagning har du en central roll i behandlingsarbetet och är en viktig del i att skapa trygghet och kvalitet i vården.
En del av arbetsuppgifterna inom öppenvården för en sjuksköterska innebär läkemedelshantering, stödjande och uppföljande samtal och hembesök. Vidare är förväntningen att du förmedlar yrkesspecifik kunskap i teamarbetet med övriga personalkategorier. Undervisning och handledning av sjuksköterskestuderande ingår i dina arbetsuppgifter. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av psykiatrisk öppenvård och/eller heldygnsvård. Meriterande är arbetslivserfarenhet inom psykos eller specialistutbildning i psykiatri. Körkort B är önskvärt.
Dina personliga egenskaper
Du har utvecklad förmåga att möta människor med skiftande mående. Du trivs med att arbeta självständigt och strukturera din arbetsdag. Du förmedlar gärna din yrkesspecifika kunskap till övriga personalkategorier. Vi förutsätter ett kompetent kliniskt omdöme, ett professionellt förhållningsätt och samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
Tjänsten avser en tillsvidareanställning, på heltid 40 tim/vecka med tjänstgöring måndag- fredag 08:00-16:30.
Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat:
Flexibel arbetstid
Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag på 5000 kr/ år
Fri sjukvård i öppenvården.
Flertalet försäkringar
Utökat antal semesterdagar för dig över 40 år
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri. Kontakt
Lena Elfström, Vårdförbundet 0812340492
