Sjuksköterska till vårt vård-och omsorgsboende, Visheten!
Malmö kommun / Sjuksköterskejobb / Malmö
2026-01-09
Ref: 20252905
Söker du efter ett arbete där du får göra skillnad på riktigt?
Just nu söker vi efter en sjuksköterska till vårt vård-och omsorgsboende, Visheten!
Visheten är ett gruppboende för patienter med demenssjukdom beläget vid Nobeltorget. Här finns 46 stycken lägenheter fördelat på fyra våningar med trevliga gemensamma balkonger och en härlig uteplats med söderläge. På visheten arbetar du tillsammans med två sjuksköterskor i nyrenoverade kontor.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med frihet att kunna planera och strukturera sitt arbete självständigt. Möjligheter till kompetensutveckling via professionella nätverk och vidareutbildning till specialistsjuksköterska under arbetstid. Individuellt anpassad introduktion och mentorskap första året , utifrån din kompetens och dina behov. Nyanställda sjuksköterskor erbjuds två dagars demensutbildning. Arbetstiden är förlagd dagtid 07.00 - 15.30 med tjänstgöring var sjätte helg.
Vi är också intresserade av timanställda sjuksköterskor inför sommaren och storhelger. Som timanställd sjuksköterska arbetar du där det finns behov inom våra åtta särskilda boenden som ligger i centrala och norra Malmö, där är ingen dag den andra lik!
Vill du veta mer? Se intervju med kollegan Anna eller läs mer om våra boenden samt ditt uppdrag som sjuksköterska i Malmö stad:
Alla boenden - Malmö stad (malmo.se)
Utveckling, nyfikenhet och närhet till patienterna driver Anna i sitt arbete som sjuksköterska - Malmö stad (malmo.se)
Uppdragsbeskrivning leg SSK.pdf (sharepoint.com)
Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av patienterna. Det innebär att du självständigt bedömer, planerar och organiserar medicinska - och omvårdnadsinsatser. Du ansvarar för att handleda, utbilda och delegera omvårdnadspersonal. Du arbetar personcentrerat med att involvera patienten i beslut och samarbetar nära anhöriga och teamet kring patienten.
Du samverkar regelbundet med primärvård genom rond utifrån ett patientfokus. Du kommer även att samverka med flera aktörer enligt hälso- och sjukvårdavtalet där landsting, kommun och primärvård ingår för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. På våra särskilda boenden arbetar vi med kvalitetssäkringssystemen BPSD, Senior Alert och Palliativregistret.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska med minst två års arbetslivserfarenhet. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med personer som är multisjuka och/eller har demenssjukdom samt om du har specialistutbildning inom relevant område. Vi ser gärna att du har god vana av att samarbeta med andra myndigheter och ingå i olika nätverk. För att du ska trivas med uppdraget är du självständig, ansvarsfull, lösningsfokuserad och har ett självklart engagemang och intresse för den äldre patientens hälsa. Vi välkomnar nytänkande och ser stora fördelar med att du aktivt är med och utvecklar verksamheten. Du är flexibel, öppen för nya utmaningar samt har viljan och förmågan att arbeta i team. Du har ett gott bemötande och bidrar till en god arbetsmiljö.
Arbetet kräver en god digital kompetens, insikt i gällande lagstiftning, fastställa mål och riktlinjer samt mycket god kunskap i svenska språket, både i tal och skrift.
För oss är det viktigt att arbeta utifrån Malmö stads värdegrund: Respekt, engagemang och kreativitet.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, eller utifrån dina önskemål.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer pågår löpande under ansökningstiden, välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Övrigt
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur.
Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig företrädare, Vårdförbundet
Elisabeth Engdahl elisabeth.engdahl@malmo.se 0768-506942 Jobbnummer
9676914