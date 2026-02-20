Sjuksköterska till vårt vård-och omsorgsboende, Lotsgården!
2026-02-20
Vi söker nu efter en erfaren och självgående sjuksköterska till vårt vård- och omsorgsboende, Lotsgården!
Lotsgården ligger på Ön i Limhamn. Det är ett vård- och omsorgsboende för patienter med fysiska vårdbehov, här finns 30 stycken lägenheter.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med frihet att kunna planera och strukturera sitt arbete självständigt. Möjligheter till kompetensutveckling via professionella nätverk och vidareutbildning till specialistsjuksköterska under arbetstid. Individuellt anpassad introduktion och mentorskap första året , utifrån din kompetens och dina behov. Arbetstiden är förlagd dagtid 07.00 - 15.30 med tjänstgöring var sjätte helg.
Vill du veta mer? Se intervju med kollegan Anna eller läs mer om våra boenden samt ditt uppdrag som sjuksköterska i Malmö stad:
Alla boenden - Malmö stad (malmo.se)
Utveckling, nyfikenhet och närhet till patienterna driver Anna i sitt arbete som sjuksköterska - Malmö stad (malmo.se)
Uppdragsbeskrivning leg SSK.pdf (sharepoint.com)
Rekryteringen pågår löpande under ansökningstiden, välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av patienterna. Det innebär att du självständigt bedömer, planerar och organiserar medicinska - och omvårdnadsinsatser. Du ansvarar för att handleda, utbilda och delegera omvårdnadspersonal. Du arbetar personcentrerat med att involvera patienten i beslut och samarbetar nära anhöriga och teamet kring patienten.
Du samverkar regelbundet med primärvård genom rond utifrån ett patientfokus. Du kommer även att samverka med flera aktörer enligt hälso- och sjukvårdavtalet där landsting, kommun och primärvård ingår för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. På våra särskilda boenden arbetar vi med kvalitetssäkringssystemen BPSD, Senior Alert och Palliativregistret.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska med minst två års yrkeserfarenhet. Utöver det har du:
• Mycket goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift
• God digital kompetens
• Insikt i gällande lagstiftning samt förmåga att arbeta utifrån fastställda mål och riktlinjer
• B-körkort
Det är meriterande om du har
• Arbetslivserfarenhet av att arbeta med multisjuka äldre och/eller personer med demenssjukdom
• Arbetslivserfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
• Specialistutbildning inom relevant område, exempelvis vård av äldre, medicinsk vård eller som distriktsjuksköterska
• God vana av att samverka med andra aktörer, myndigheter och ingå i olika nätverk
• Erfarenhet av dokumentationsarbete i Procapita samt i kvalitetssäkringssystem såsom BPSD, Senior Alert och Palliativregistret
För att trivas i rollen som sjuksköterska behöver du känna dig trygg i din yrkesroll och ha förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar samarbete och teamarbete. Du är van vid att handleda och stötta andra i det dagliga arbetet. Du har ett lösningsfokuserat och strukturerat arbetssätt, är flexibel och kan snabbt anpassa dig till nya verksamheter och situationer. Du är drivande, kan prioritera bland dina arbetsuppgifter och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.
Vi söker dig som har ett gott bemötande, bidrar till en god arbetsmiljö och visar engagemang och intresse för den äldre patientens hälsa och livskvalitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För oss är det viktigt att arbeta utifrån Malmö stads värdegrund: Respekt, engagemang och kreativitet.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, eller utifrån dina önskemål.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer pågår löpande under ansökningstiden, välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Övrigt
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur.
Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef SÄBO
Cecilia Faritzson cecilia.fartizson@malmo.se 0723-802952 Jobbnummer
9755822