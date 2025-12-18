Sjuksköterska till vårt team på Långshyttans Vårdcentral
2025-12-18
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du arbeta i team tillsammans med andra yrkeskategorier där allas kompetens är viktig för att kunna erbjuda patienter en god och säker vård? Vill du vara med och fortsätta utveckla vårt teamarbete? Vi saknar just nu en sjuksköterska till ett av våra team, kan det vara just du som brinner extra för en god och nära vård för patienter som bor ute på landsbygden? Då är du välkommen att söka till oss!
På Långshyttans Vårdcentral får du arbeta i team tillsammans med distriktsläkare, fysioterapeut, undersköterska, sekreterare och samtalsterapeut för att tillsammans erbjuda en god och säker vård med patienten i fokus.
Långshyttans vårdcentral är belägen i Hedemora kommun och har omkring 5200 listade patienter. På vårdcentralen arbetar distriktsläkare, läkare under utbildning, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, samtalsterapeut och medicinska sekreterare.
Vi har distrikts/sköterskemottagning, undersköterskemottagning, läkarmottagning, lab, rehab och samtalsmottagning. Vi har även barnavårdscentral och mödravårdscentral.
Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får möjlighet att arbeta med olika arbetsuppgifter så som eget mottagningsarbete, telefonrådgivning och handläggning av akuta patienter. Vår ambition är att alla ska trivas, få möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och bidra med kunskap.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
är legitimerad sjuksköterska
Det är meriterande om du har
primärvårdserfarenhet
erfarenhet av telefonrådgivning
Vidare kommer det att läggas stor vikt vid personliga egenskaper så som till exempel självständighet, samarbetsförmåga och flexibilitet.
