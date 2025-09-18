Sjuksköterska till vårt team på Dialysmottagning Östra!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Är du sjuksköterska, intresserad av teknik och omvårdnad? Sök då till oss på Dialysmottagning Östra, vi söker en ny kollega!
Om verksamheten
Dialysmottagning Östra är en hemodialysmottagning med en högspecialiserad öppenvårdsverksamhet där vi bedriver vård med stor spännvidd.
Vi behandlar både kroniskt och akut sjuka patienter och har 16 behandlingsplatser. Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö där du arbetar med medicinsk teknik och omvårdnad och har möjlighet att skapa långvariga och goda relationer utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Målet är att skapa delaktiga patienter med fokus på att tillvarata patientens egenvårdsförmåga vilket gör det möjligt att trots kronisk sjukdom leva ett aktivt liv med god livskvalitet.
Vad erbjuder vi?
Mottagningen bemannas med sjuksköterskor och undersköterskor och vi bedriver verksamhet veckans alla dagar både dag och kväll samt med tjänstgöring var 4:e helg. Vi arbetar cirka en vardagskväll i veckan. Nu söker vi dig som har tidigare erfarenheter från vården eller som kommer direkt från sjuksköterskeutbildningen. Som nyanställd sjuksköterska kommer du att få en grundlig bredvidgång med erfaren handledare som ger förutsättningar för att du ska känna dig säker och trygg på din nya arbetsplats. Bredvidgången pågår under åtta veckor. Därefter fungerar din handledare som mentor.
Tjänsten är ett vikariat under ett år med goda möjligheter till förlängning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från akutsjukvård och dialys, men det är inget krav. Du kommer att ingå i ett arbetslag som arbetar i team och som stöttar varandra. Du har förmågan att samarbeta, är flexibel och tycker om att skapa långvariga och goda relationer. Vi letar efter någon som kan komplettera vårt arbetslag och fokus kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
